Njegovo knjigo ukradli iz muzeja

Morda manj znan, a med alpinisti zelo spoštovan je Mitja Kilar, Ljubljančan, ki bo 26. junija praznoval okroglih 90 let. Čeprav je njegovo plezalsko obdobje trajalo le 18 let, od 1947. do 1965., je v tem času premagal toliko najzahtevnejših izzivov, da velja za pionirja slovenskega povojnega alpinizma. Njegova generacija si je prva upala naskočiti najtežje smeri, ki so jih v naših stenah med obema vojnama v glavnem preplezali tujci, meje slovenskega alpinizma pa so premikali z drznimi in vedno težjimi prvenstvenimi vzponi. Moteči elementi Vendar pa na njihove dosežke takratna oblast ni gledal...