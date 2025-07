Oni so za Janšo in Boga! V Bovcu so se imeli »Top«*(VIDEO)

V Bovcu se je minuli konec z zborovanjem članov in podpornikov začel 30. poletni tabor stranke SDS. Zbrane je nagovoril predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da se septembra začne predvolilno delo, SDS pa ima dolg spisek zakonov, ki jih bi bilo treba po zmagi na volitvah dopolniti, spremeniti ali odpraviti.

»Kako smo se imeli v Bovcu? Top!*«

Dogajanje na poletnem taboru je sicer pestro. Od športnih iger, nogometa, glasbe, druženja in regijske kulinarične ponudbe ... Tabor se bo z različnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi, predvsem gorniškimi, aktivnostmi nadaljeval do 2. avgusta.

Nekaj utrinkov so na omrežju X pokazali tudi v podmladku SDS, torej pri Slovenski demokratski mladini (SDM). Ob tem so dodali, da so se imeli v Bovcu Top*.

*Odlično.