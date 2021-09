Njegove slike je bolje razumel ribič kot kritik

Deset let je že tega, odkar je Uroš Šoštarič ob njegovi smrti zapisal: »Zatohli prostori, cigaretnega dima, da bi ga lahko rezal, prešvicana trupelca, polno-prazni kozarci, raskavi, grgrajoči, sopeči glasovi, opolzke šale, politika, pest, prilimana na gobec …« Bil je to svet, ki ga je Marjan Skumavc najraje opisoval. Skumijev dolgoletni kolega in urednik je v tistem opisoval resnično posebnega človeka, nesojenega zidarja, nekdanjega boksarja težke kategorije pa novinarja, slikarja, tistega akademskega, z diplomo pri profesorju Gabrijelu Stupici in specialko pri profesorju Ja...