Njegova 24. knjiga je kriminalka

Te dni je izšel roman Primoža Hienga Napačen strel, ki je pravzaprav prvenec v avtorjevem literarnem opusu za odrasle, vsekakor pa to ni njegovo prvo literarno delo. Doslej je že izdal dve knjigi za otroke, turistični vodnik za potepe po krajih domžalske občine ter Afne guncat. Z obema je dokazal svojo ljubezen do pisnega izražanja, kar sicer do izida tega romana dokazuje s 23 avtorskimi knjigami, pretežno turističnimi vodniki in monografijami s fotografijami iz zraka.

»Roman Napačen strel je, kot že naslov pove, kriminalka v povsem gorenjskem duhu in stilu, ki je v svojem začetnem delu lahkotno branje o ljubezni med dvema povsem tujima človekoma, dokler se v ne prevroče ljubezensko razmerje ne vključi še tretja oseba,« pravi Hieng. »Kako tipično za slovenske razmere, tako tipično, kot je ljubezen do alkohola, vendar v obratni smeri, kot smo vajeni v večini primerov oziroma v življenju.

Glavna junakinja po materini nenadni smrti prevzame sicer priljubljeno podeželsko gostilno nekje na Gorenjskem, a kmalu ugotovi, da po končanem napornem delu rada posedi s sokrajani in se v dokaj čudnem stanju vrača v stanovanje nad gostilno. Njen partner pa medtem razmišlja, ali naj spoka svoje kovčke in odide ali še naprej trpi oziroma kaj naj naredi. Tedaj se v nič kaj zavidljivo ljubezensko razmerje spontano vključi še tretja oseba. Gostje v gostilni puščajo velike denarje, kar po svoje vpliva tudi na žalostno obnašanje glavne junakinje in njen že skrajno žaljivi odnos do partnerja.«

Sledi še nenavaden razplet, dodaja Hieng: »Prav veliko ne smem povedati, saj potem branje ne bi bilo več zanimivo. Gre za povsem izmišljeno zgodbo, njeni posamezni elementi pa bi se morda lahko nekdaj že zgodili ali pa se še bodo. Zgodba o še vedno čedni Aniti, ravno prav stari kuharici in natakarici v eni osebi, njeni mami Olgi, glavni gostilničarki, ki je kljub starosti še vedno zapeljiva, in Petru, novinarju, fotografu in raziskovalcu, je ves čas prijetno napeta, deloma tudi humorna in seveda celo žalostna. Po tragični smrti ene od oseb se pojavi še ključni akter, ki nato še kako pomembno vpliva na razplet celotne zgodbe.«

In napoved? »Kmalu po novem letu bo izšel še krajši ljubezenski roman Krištof in Marica, sicer pisan v obliki dnevnika. Ljubezenska zgodba se zapleta in razpleta, zanimivo pa je, da glavnina zgodbe nastaja na blagajni v trgovini v velikem nakupovalnem središču nekje v Šiški v Ljubljani. Prav zaradi tega bo to zanimivo in napeto branje, v vsej svoji žalosti in veselju hkrati pa precej humorno obarvano,« je sklenil Hieng.