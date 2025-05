Volišča so se zaprla, le še nekaj minut nas loči do prvih izidov glasovanja

Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so se odprla ob 7. uri, je do 16. ure glasovalo 299.949 volivcev ali 17,72 odstotka volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30.

Kot je v današnji izjavi za javnost povedal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je bila po podatkih okrajnih volilnih komisij najvišja volilna udeležba do 16. ure v volilni enoti Ptuj, in sicer 19,68-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, in sicer 15,03-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je bil Škofja Loka 2 z 29,19-odstotno udeležbo, z najnižjo pa Koper 1, in sicer 8,08-odstotno.

Primerjava z drugimi referendumi

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je po njegovih navedbah do 16. ure glasovalo 466.516 volivcev ali 27,54 odstotka upravičencev, končna volilna udeležba je bila 41,83-odstotna. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je do te ure glasovalo 505.539 volivcev ali 29,76 odstotka upravičencev, končna udeležba je bila 46,46-odstotna.

Na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2018 je do 16. ure glasovalo 10,67 odstotka volilnih upravičencev, končna udeležba je bila 15,01-odstotna. Na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2017 je do te ure glas oddalo 14,30 odstotka volivcev, končna udeležba je bila 20,55-odstotna. Leta 2015 je na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih do te ure glasovalo 24,99 odstotka upravičencev, končna udeležba je bila 36,38-odstotna, je povedal.

Na referendumu se volivci izrekajo za ali proti uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje. Glas je bilo mogoče predčasno oddati od torka do četrtka. To možnost je izkoristilo 23.102 volivcev oz. 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Jelinčič pozval k udeležbi, Golob prepeval

Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je danes na družbenem omrežju X sledilce pozval k udeležbi. »Danes je dan demokracije. Ne pozabi, pojdi na volišče in izrazi svojo voljo.«

Premier Robert Golob je dan očitno preživel v sproščenem vzdušju. Na družbenem omrežju Instagram je objavil video, v katerem ga lahko vidimo v družbi slovenskih harmonikašev ob blejskem jezeru.