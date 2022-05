V veljavi novi zakon: prinaša veliko sprememb za mlade

V veljavo je stopil zakon o urejanju položaja študentov, ki jim prinaša kar nekaj ugodnosti. Višajo se državne štipendije in niža se cenzus za njihovo pridobitev. Predlagajo postopen dvig štipendij za 20 odstotkov do leta 2024 in izvzem dohodkov iz študentskega dela ter kadrovskih štipendij do višine minimalne plače iz izračuna upravičenosti do socialnih transferjev po ZUPJS. Dodajajo dva razreda upravičencev, in sicer 6. in 7. razred, s čimer bo imelo več študentov dostop do štipendij.

Zvišuje se tudi subvencija za prehrano, in sicer na 3,5 evra ter podaljšuje čas koriščenja prehrane od 7.00 do 22.00 ter omogoča koriščenje tudi med 15. julijem in 15. avgustom, kar trenutno ni mogoče.

Pomoč za mlade pri nakupu stanovanja

Veljati je začel zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Po njem bo država mladim do 38 let in mladim družinam ob prvem reševanju stanovanjskega problema dala jamstvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Dobil ga bo lahko tisti, ki bo v letu izdaje jamstva star največ 38 let in je slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Ta bo moral imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas s povprečno neto plačo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji, njegovi skupni dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom kredita ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Kreditni posli se bodo začeli sklepati v roku šestih mesecev.

Študentska in upokojenska bruto urna postavka izenačeni

Veljati je začela novela zakona o urejanju trga dela, ki izenačuje bruto urni postavki za delo upokojencev in študentov. Medtem ko urna postavka upokojencev za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela od letošnjega 1. marca ni smela biti nižja od 5,77 evra, je po novem ta meja 6,17 evra. Obe urni postavki sta odvisni od višine minimalne plače.

Z novelo zakona se poleg tega zvišuje tudi obseg začasnega in občasnega dela, ki ga sme opraviti upokojenec, in sicer na 9.237,96 evra bruto v koledarskem letu.