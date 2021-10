Nižja položnica za dopolnilno zavarovanje: preverite, če tudi za vas

Decembra bo Zavarovalnica Vzajemna svojim zavarovancem za 22,5 evra znižala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Gre za enkratno znižanje mesečne premije, ki za Vzajemno predstavlja približno 17 milijonov nižje prihodke do konca leta, a kot pravijo v zavarovalnici, so se za ta korak odločili, ker so zaradi epidemije covida-19 v letošnjem letu zabeležili nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih.

Decembrska premija bo za zavarovance Vzajemne torej znižana za 22,5 evra, kar pomeni, da bo bo osnovna mesečna premija brez popusta znašala 13,17 evra, s triodstotnim popustom pa 12,10 evra.

Ali so se za ta korak zaradi nižjih odhodkov za zdravstvene storitve odločili tudi v ostalih dveh zavarovalnicah, ki ponujata dopolnilni zdravstveni zavarovanje?

Iz Triglava so nam sporočili, da bodo svoje zavarovance ob morebitni spremembi premije pravočasno obvestili.

Tako kot v preteklosti bomo o morebitni spremembi premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zavarovance in javnost pravočasno obvestili.

Na odgovor zavarovalnice Generali, ali imajo v načrtu nižanje premije, še čakamo.