Niti v parlamentu ne vedo, če je kdo od poslancev bolan: kako bodo glasovali?

Za Zorčičevo razrešitev poslanci potrebujejo 46 glasov. Marca je na tajnem glasovanje za njegovo razrešitev glasovalo 45 poslancev, dve glasovnici sta bili neveljavni. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in skupina nepovezanih poslancev so glasovanje obstruirale.

SMC: Takšna blokada parlamenta se ne sme več zgoditi

SAB: Izid ni odvisen od nas

Za pojasnila smo prosili vse poslanske skupine, a od nekaterih odgovorov nismo prejeli.

Na petkovem nadaljevanju izredne seje DZ bodo predvidoma odločali tudi o predlogu koalicije, ki želi razrešiti predsednika DZ. V luči pestrega političnega dogajanja v zadnjih dneh in tednih ter prvem neuspelem poskusu rušenja predsednika DZ, se seveda pojavlja vprašanje, ali so se tokrat poslanci pravilno prešteli. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je sicer v izjavi za medije zagotovil, da se ne bi spuščali v tovrstne zadeve, v kolikor ne bi imeli zagotovljenih dovolj glasov.Vsak glas – tako v koaliciji kot tudi opoziciji – bo še kako pomemben, na končni izid pa lahko vpliva tudi odsotnost poslancev. V državnem zboru smo zato želeli preveriti, ali je morda kdo od poslancev v določeni poslanski skupini bolniško odsoten in kakšno je število takšnih poslancev. Sprva so nam odgovorili, da nam tovrstnih podatkov ne morejo posredovati, ker da gre za občutljice osebne podatke.Ker nas niso zanimala imena in priimki poslancev v bolniškem staležu, temveč samo njihovo število po poslanskih skupinah, smo jih opozorili, da v tem primeru ne gre za občutljive osebne podatke. Nato pa so nam v državnem zboru pojasnili, da točnega podatka o številu poslancev, ki bi bili oziroma bodo morda jutri na bolniškem staležu, nimajo.»Kadrovska služba namreč pridobi bolniški list šele po zaključu bolniškega staleža za nazaj, zato za tekoče obdobje oz. za bodoče dneve s podatkom o bolniškem staležu ne razpolaga,« so pojasnili v službi za odnose z javnostmi in dejali, naj se za tovrstne informacije obrnemo na predstavnike poslanskih skupin.Poslanska skupina SMC poudarja, da se zavedajo odgovornosti, da za ključna vprašanja vsakokrat znova zagotovijo polno prisotnost svojih poslank in poslancev. »Vsekakor morebitnih nenapovedanih odsotnosti zaradi višjih sil ne moremo ne napovedati, preprečiti. Ne glede na to, pa imamo dovolj glasov za nadaljevanje dela. Podobna blokada parlamenta, ki smo ji bili priča nedavno, se predvsem v luči sprejemanja dobrih zakonov za ljudi, ne sme več zgoditi,« so poudarili.V poslanski skupini SD so pojasnili, da bodo glasovanje, v kolikor do njega pride, znova obstruirali. »Socialni demokrati bomo, kot smo to storili ob prvotnem glasovanju razrešitve predsednika državnega zbora, glasovanje obstruirali, da se izkaže kdo je in kdo ni koalicija oziroma se bo ob morebitni razrešitvi jasneje izrisala nova koalicijska večina. Pomemben del procesa tega izjasnjevanja, kdo kam sodi, se je sicer zgodil že včeraj, ob glasovanju o ustavni obtožbi zoper predsednika vlade,« so nam pojasnili v odgovoru.Vsi člani poslanske skupine SAB bodo jutri v državnem zboru, izid glasovanja za razrešitev predsednika DZ pa po njihovih besedah ne bo odvisen od prisotnosti njihovih poslank in poslancev, »temveč od tega, ali bo koaliciji s pomočniki v drugo uspelo zbrati večino glasov in pokazati, kdo je nova koalicija«.Poslanska skupina Desus pojasnjuje, da bodo prisotni vsi štirje poslanci, a da na morebitno višjo silo žal ne morejo vplivati.Njihovi poslanci se glede glasovanja niso želeli javno izraziti. Manjšinska poslanca sta napovedala udeležbo na jutrišnji izredni seji, o izidu tajnega glasovanja pa, kot sama pravita, lahko le ugibata.Poslancem v državnem zboru v primeru bolniške odsotnosti načeloma ni omogočeno glasovanje na daljavo, saj je to postopkovno trenutno urejeno le za covid primere oziroma če je poslanec v karanteni ali pa je bil v stiku z rizično osebo. Predsednica SAB Alenka Bratušek je tako na interpelacijo ministra Vaska Simonitija prišla v mavcu in z breglami.