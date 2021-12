Niso mogli več molčati: kroži grozljiva zgodba o Porodnišnici Postojna, ki je izmišljena

»Delim: v postojnski porodnišnici naj bi pred dvema tednoma umrli štirje novorojenčki cepljenih mam. Novica je zavita v skrivnost.« To je objava, ki se deli po družabnih omrežjih.

Zapis je dosegel tudi Porodnišnico Postojna, od koder so javnosti sporočili: »Na Facebooku kroži zgodba, ki je povsem izmišljena in jo v celoti zavračamo. Smo porodnišnica, v kateri zaposleni svoje delo opravljamo s srcem in dušo, predvsem na najvišjem strokovnem in profesionalnem nivoju, zato nas take grozljive in lažne zgodbe globoko prizadenejo.« Pod objavo je podpisan Kolektiv Porodnišnice Postojna.

Porodnišnica Postojna. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

