Nataša Grandovec je oblikovalka, umetnica, ki je globoko občutenje sveta in pristno doživetje narave prelila v svoj poklic. »Dotakne se me vse, predvsem ljubezen do živali je neizmerna, pa do rastlin, narave. Vse to se zrcali v mojem delu,« pripoveduje ustvarjalka, ki od malega goji posebna čustva do vsega, kar nas obdaja. »Sem izjemno občutljiva oseba, izjemno empatična. Vedno sem rada opazovala rastline, živali, nežni naravni svet, kar sem nadgradila z močno potrebo po lepem in ustvarjanju. Morda sem zato izbrala tak poklic,« razmišlja in se potopi v otroške spomine....