»Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih« (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v nagovoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku poudarila, da »moramo storiti pravo stvar in ustaviti genocid v Gazi«.

Zavzela se je tudi za multilateralizem in enakost spolov, kritizirala pa je razkroj mednarodnega prava in institucij. Svetovne voditelje je pozvala k odgovornosti.

»Nismo preprečili holokavsta, nismo preprečili genocida v Ruandi, nismo preprečili genocida v Srebrenici. Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih,« je v svojem govoru poudarila predsednica Pirc Musar. To moramo po njenih besedah storiti »zaradi prihodnjih generacij, da izpolnimo svojo odgovornost kot ljudje in se prepričamo, da smo na pravi strani zgodovine«.

Pirc Musarjeva je ob tem v svojem govoru posredno kritizirala ukrepe ZDA proti sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), vključno s Slovenko Beti Hohler, pa tudi druge politike trenutnih oblasti v Washingtonu, ki odstopajo od mednarodnih sporazumov in financiranja agencij Združenih narodov.

»Vsako tako dejanje je udarec v samo hrbtenico multilateralizma, ki ni oblikovan za nekaj najmočnejših držav, ampak v korist vseh nas,« je dejala.

Ostro nad Varnostni svet ZN

Varnostni svet ZN po njenih besedah »ne izpolnjuje pričakovanj sveta, če jih kadar koli je«, saj pet stalnih članic - Velika Britanija, Francija, ZDA, Rusija in Kitajska - ne predstavljajo zgleda preostalemu svetu, temveč delajo za svoje lastne interese.

Omenila je še popuščanje pri ciljih trajnostnega razvoja, razkroj mednarodnega prava ter ogroženost neodvisnosti mednarodnih sodnikov in konvencij, kot je Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Menila je, da bi morala Generalna skupščina ZN zahtevati svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča o vprašanju prepovedi genocida in zločinov zoper človečnost.

Genocid v Gazi moramo po besedah predsednice republike ustaviti »zaradi prihodnjih generacij, da izpolnimo svojo odgovornost kot ljudje in se prepričamo, da smo na pravi strani zgodovine FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Zavzela se je tudi za multilateralizem, strpnost, medsebojno spoštovanje in vključujoč dialog ter pozvala svetovne voditelje k odgovornosti.

»Če voditelji tega planeta osmim milijardam ljudi ne moremo ponuditi ničesar razen grozot, spopadov, onesnaževanja, strahu, neenakosti in vojne, se moramo soočiti z resnico: da sodelujemo v zločinih zoper našo civilizacijo in naš planet. Ne samo mi, državni voditelji, tudi vodje mednarodnih ustanov, izvršni direktorji in vsi posamezniki, ki imajo moč, da nekaj spremenijo, delijo to odgovornost,« je še dejala predsednica.