Nisi sam: prostovoljci pomagali starejšim

Na Območnem združenju RKS Novo mesto so prve štiri počitniške dni organizirali humanitarni počitniški teden mladih Nisi sam, ki se ga je udeležilo 17 mladih prostovoljcev, od tega deset dijakov novomeških srednjih šol, štirje devetošolci in trije študentje.

Prostovoljci so bili zadovoljni, da so lahko pomagali drugim.

»Prvi dan je bil bolj spoznavni. Drugi dan smo se na ustvarjalni delavnici družili s 26 stanovalci doma starejših občanov in skupaj izdelali 70 škatlic presenečenja, da so jih podarili sostanovalcem ali svojcem. Pred koncem smo se razgibali na vadbi joge. Tretji dan je bil delaven, saj smo starejšemu paru iz Šentjerneja zložili drva in temeljito pospravili stanovanje.

Na akciji sta se nam pridružila še dva prostovoljca KORK Šentjernej. Zadnji dan smo se družili z uporabniki programa Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi na novomeškem Rdečem križu in skupaj pomagali pakirati živilske pakete v skladišču. Naš humanitarni teden smo sklenili v prijetnem vzdušju na rekreativnem kegljanju,« je sporočila Mateja Šlajkovec iz OZRKS Novo mesto in dodala, da so si mladi v tem tednu pridobili dragocene prostovoljske izkušnje in so bili zelo zadovoljni, sploh ob zavedanju, da so naredili nekaj dobrega in da so s tem pomagali drugim.