»Nisem drugačen«

V svetu športa, kjer se pogosto slavijo izjemni dosežki in nadarjenost, parašportniki pogosto niso obravnavani enakovredno – bodisi niso deležni enake pozornosti bodisi se njihovi dosežki še posebej poudarjajo zaradi njihovih omejitev. A tako kot pravzaprav vsi športniki si tudi parašportniki želijo le jasne in glasne podpore njihovemu trudu, vztrajnosti in dosežkom. In prav to je bilo vodilo pri snovanju kampanje »V športu mi ni para«, s katero Lidl Slovenija in Zveza za šport invalidov – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS – SPK) promovirata slovenski parašport in športnike invalide, ki se bodo letos predstavili tudi na prihajajočih paralimpijskih igrah v Parizu.