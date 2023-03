Nina in Nande bosta snemala na Norveškem (FOTO)

Nanduja Nande in Nina ob lepem vremenu vsako soboto obiščeta ljubljansko tržnico, nazadnje pa se je namesto nojev po središču glavnega mesta z lastnikom Janezom Cetinom sprehodil osliček Leon. Nanduja sta se namreč zaradi ptičje gripe znašla v karanteni. »Malo sta žalostna, ker sta ostala doma,« je povedal Janez med sprehodom po tržnici. Ljubljančani dobro poznajo tudi osla Leona, starega devet let. Ravno so prodali njegove osličke, »ker pa ga je njegova oslica Metka dala na stran, to verjetno pomeni, da je že opravil svojo domačo nalogo«.

Živali s kmetije Cetin so vedno v središču pozornosti.

Na kmetiji le nekaj minut vožnje iz Ljubljane pod Molnikom zakonca Cetin vzgajata tudi eksotične živali. »Sprva sva z ženo načrtovala, da bi imela manjši živalski vrt. A sva se preusmerila in zdaj naše živalce zdresirava na način, da lahko z njimi snemamo dokumentarce, reklame, filme, smo prisotni na rojstnih dnevih. Se bova pa specializirala za nojevce, zdaj namreč dobimo emujčke, avstralsko vrsto nojev, medtem ko sta Nina in Nande ameriška,« je pojasnil Janez Cetin.

Z nojem v disku

Imeli so noja Frančka, a so ga pred štirimi leti morali evtanazirati. »Nič ni pomagalo, ne injekcije ne bioenergetik. Naučen je bil, da so ga lahko jahali otroci, bil je večkrat v tujini, z njim smo bili celo v disku v Celovcu. Tudi plavati sem ga navadil: noju v bistvu starši pokažejo, kako plavati. Spravili smo ga, a z veliko podkupnine, pojedel je veliko banan. Šla je gajba, preden je naredil korak. Ko je stopil v vodo, v prazno tako rekoč, je dobil velike oči, bil je jezen name. Nisem si upal iz vode, ker me je čakal jezen na obali. A potem mu je postalo všeč, zato smo šli na morje,« se Frančka še vedno zelo rad spominja Janez. Pravi, da bil to prvi afriški noj, ki je zaplaval v Jadranskem morju.

4000 metrov višine so navajeni nanduji.

Svoje eksotične živali Janez na ogled postavi vsak vikend, če je le lepo vreme, enkrat na mesec obišče z njimi tudi kakšen tuj kraj. Za nandujčke mraz ni problem, saj živijo tudi na do 4000 metrov nadmorske višine v Andih v Južni Ameriki. Problem pa je, ker vedno potujemo ponoči, noji pa so dnevne živali,« je govoril Janez, medtem ko smo se z osličkom Leonom sprehajali med stojnicami.

Takole prodajalci na ljubljanski tržnici poskrbijo za Nandeta, ki pa ga tokrat ni bilo.

V mesto se vedno pripeljejo dovolj zgodaj, še pred jutranjim vrvežem. »Pot domov je naporna predvsem zame, saj to pomeni, da sem na poti že več kot 30 ur. Ko postanem zaspan, ustavim in zadremam, da nisem nevaren drugim na cesti.« Janez je pred leti delal v javni upravi, zdaj pa se ukvarja z živalmi. Ker ima težave s srcem, ga živali tudi pomirjajo, poudari.

Naše živalce zdresirava, da lahko z njimi snemamo dokumentarce, reklame, filme.

Na družabnih omrežjih objavljajo fotografije z njegovimi eksotičnimi živalmi tudi mlada dekleta, ki so tako navdušena, kot da bi videle Johnnyja Deppa, razlaga sogovornik. Nanduja sta bila z Janezom že v Beogradu, Varšavi, Berlinu … letošnji cilj so skandinavske države, pred tem morda še Vatikan. Dogovorjeni so z norveško televizijo in čakajo le še na konec karantene, da bosta nanduja pripravljena za pot.

Janez Cetin svoje živalce rad postavi na ogled.

Pred kratkim smo pisali, da je bilo na zadnjem obisku v Nemčiji z nandujema nekaj zapletov. »Njihova veterinarska inšpekcija je trdila, da so to smrtno nevarne živali, pa se je izkazalo, da niso. Ukrepal je tudi Andrej Šter z zunanjega ministrstva, zato smo se odločili, da bomo v tujino potovali vedno v povezavi s konzularnim predstavništvom.«

Leon je od branjevke dobil slasten korenček.

Po paradiranju mimo stojnic je Leon na Tromostovju opravil potrebo. Janezova žena je skrbno počistila za njim, mi pa smo se odpravili še k Prešernovemu spomeniku, kjer ga je za prigrizek čakala vreča sena. In še malo božanja in šklocanja. Tako kot nanduja, ki sta se že fotografirala z Janezom Janšo, Milanom Kučanom in tudi predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, je v središču pozornosti seveda rad tudi Leon.