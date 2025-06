Nina Grilc podrobno o dnevu, ko ji je umrl mož: zvečer ji je na vrata potrkala policija

Novembra bo minilo štiri leta od smrti priljubljenega in vsestranskega deskarja Marka Grilca. Vse bolj je javnosti poznana tudi ljubezen njegovega življenja Nina Grilc, ki je s svojo neizmerno močjo marsikomu lahko le vzgled.

V podkastu z Uršo Koser je Nina do potankosti opisala dan, ko je postala vdova. Kot je povedala, je bil torek. Zjutraj sta se slišala, nato pa se je Marko z ekipo odpravil snemati t.i. lepotne kadre bordanja. Sama je imela tisti dan pregled, saj je bila v osmem mesecu nosečnosti. Nato ga je po telefonu obvestila, da je vse v redu ter da sta z ginekologinjo določili predviden datum poroda. Nina se je tisti dan odpravila na obisk k teti v Trst.

Vmes jo je klical Marko, a je ta klic zgrešila. Verjetno si niti v najhujši nočni mori ni predstavljala, da bo to njegov zadnji. Kot pravi, se večkrat sprašuje, kaj ji je takrat želel povedati.

Novica, ob kateri se ji je sesul svet

Ko je okoli 17. ure prišla domov, se je začela spraševati, zakaj je Marko še ni poklical, saj je bila prepričana, da so takrat zagotovo že zaključili snemanje. Nato je skrbi malo odmislila, saj je začela otroka pripravljati na spanje. Ob 20. uri je zazvonil zvonec. Ko je zagledala policiste, je začela razmišljati, ali je morda tisti dan zagrešila kakšen prekršek. »Saj ne vem, kako naj vam to povem. Vaš mož je bil v nesreči in je umrl,« ji je dejal eden od policistov.

Kljub temu da se ji je takrat zrušil svet, je zaprla vhodna vrata in do konca uspavala sina Maksa. Eden najhujših trenutkov zanjo v tej situaciji je bil, ko je morala o tragediji obvestiti še Markovo družino.

Nina Grilc je bila pred časom gostja tudi v našem ŠOKkastu. Kaj vse je povedala, si oglejte v članku na tej povezavi.