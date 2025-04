Nimate kam po šopek za svojo drago? Obstaja rešitev (FOTO)

Mesto penine in sejmov Gornja Radgona se, kot eno redkih, ponaša z mnogimi značilnostmi, ki so zaznamovale to obmejno mesto. Tako je v mestecu na reki Muri, kot je povedal pokojni akademik, dr. Anton Trstenjak, prej zasvetila žarnica kot v Nev Yorku. Znano je tudi, da se mestu Gornja Radgona, enako tudi na drugi strani Mure, v avstrijskem Bad Rakersburgu, že več kot 320 let, prireja na Leopoldovo 15 novembra Leopoldov sejem. Pred 93 leti, davnega leta 1932, je začel voziti prvi avtobus med Gornjo Radgono in Ljutomerom.

Še eno zanimivost moramo omeniti, kar redko kdo vé. Namreč v mestu Gornja Radgona je živel znani obrtnik Joško Muhič, ki je bil prvi naročnik televizije in je kot prvi imel televizijski aparat v Gornji Radgoni in širše. Posledica tega je bila, da je v Gornji Radgoni nastala Tovarna Elrad, ki je v najboljših letih zaposlovala 1600 delavcev. Po anteni Joška Muhiča je tedanji direktor Elrada izdelal načrt za izdelavo anten in je to pravzaprav začetek tovarne za izdelavo TV in Radijskih anten. Ne smemo pozabiti niti, da je v radgonskih kleteh, pred več kot 170 leti dozorela prva steklenica šampanjca po klasični metodi. Nenazadnje Gornja Radgona časti vsaj ducat svetovno znanih osebnosti, kateri so v preteklosti zaznamovali določeno obdobje na svojih področjih delovanja...

Prvi »šopkomat«

Radgonske znamenitosti in zanimivosti pa niso samo iz preteklosti, kajti tudi danes se pojavi kakšna nova zanimivost, kakršne še nismo poznal. In med slednje gotovo sodi tudi to, da je meto Gornja Radgona te dni, po zaslugi Cvetličarne Darje Toplak iz Boračeve dobilo prvi »šopkomat« v Pomurju in širše na severovzhodu države. In če pozabite kupiti šopek svoji boljši polovici ali komurkoli drugemu, lahko to poslej storite ob vsakem času (7/24).

FOTO: Ludvik Kramberger

Cvetličarstva Toplak že desetletja deluje na vogalu (osrednje krožišče v središču mesta) Partizanske in Panonske ulice v Gornji Radgoni. Ob delavnikih je pločnik ob cvetličarni obdan s cvetočimi ločnicami, ki so na voljo kupcem, šopkomat pa je postavljen na tistem delu, ki vodi proti Panonski ulici.

Po postavitvi šopkopmata smo se pogovarjali s prodajalko, cvetličarko, Aleksandro Senčar, ki je zaposlena v tej cvetličarni, ki nam je med drugim povedala. »Idejo za nabavo tega avtomata je dobila lastnica Cvetličarne Darja Toplak, ki je šopkomat zasledila na svetovnem spletu. Zdelo se ji je, da bi bila zadeva primerna tudi za mesto ob Muri, kjer se giblje veliko ljudi, med njimi tudi kupci iz sosednje Avstrije. Za šopkomat se je odločila zato, ker se je zadeva v drugih krajih obnesla. Prvi so ga postavili v Slovenski Bistrici, na skrajnjem severovzhodu države, v Pomurju in še širše pa je prvi v Gornji Radgoni. To je za ljubitelje cvetja velika pridobitev, saj lahko šopke cvetja in še kaj, s pomočjo avtomata, nabavijo tudi v času, ko je cvetličarna zaprta. Kot ugotavljamo, se je ideja o postavitvi šopkomta dobro prijela.«

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Dodala je, da šopkomat v Gornji Radgoni, vedno odprt - vedno svež, je na voljo 24/7! Ob vsakem času, vse dni v tednu šopkomat ponuja različne sveže šopke rož, obenem pa v njem najdete še kakšen aranžiran cvet, aranžirano svečo ali lončnico. Šopkomat je koristen predvsem takrat, ko cvetličarna ne obratuje, torej pozno popoldne, predvsem pa ob koncih tedna in praznikih »Plačilo je možno z gotovino in kartico. Pri plačilu z gotovino pazite, da vstavite točen znesek, kajti šopkomat ne vrača gotovine,« še pove cvetličarka Sandra.