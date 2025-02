Nikova največja želja? Hoditi kot njegovi vrstniki – pomagajmo mu uresničiti sanje

Mlada partnerja Janja Miketek in Matjaž Augustinovič iz Maribora, ki sta 17. februarja 2021, tri mesece prezgodaj, povila prvega in zdaj edinega otročka, Nika, se vse od njegovega rojstva borita za njegovo zdravje.

Vedno nasmejan in igriv deček, ki bo v kratkem dopolnil štiri leta, si prizadeva vključevati se v družbo, pri tem pa mamici in očku odločno stojijo ob strani prijatelji in znanci ter sploh dobri ljudje iz vse Slovenije. Med njimi ste tudi vi, cenjene bralke in cenjeni bralci, saj ste na račun Krambergerjevega sklada za Nika prispevali 11.800 evrov. Za velikodušni znesek sta Janja in Matjaž neizmerno hvaležna.

Samo v ZDA

Ob predaji zbranih sredstev sta nam ponovila žalostno zgodbo o tem, kako se je Nik rodil tri mesece prezgodaj in se bori s cerebralno paralizo, spastično diplegijo. A ker si dečko zasluži življenje, kakršno je dano njegovim vrstnikom, sta doslej in bosta tudi v prihodnje storila vse, kar je potrebno, da zbereta najmanj 90.000 evrov za nujno operacijo v ZDA.

Večino denarja je družina že zbrala, potrebnih je še približno 15.000 evrov, kajti ne zadostuje le uspešna operacija, potrebne so tudi ustrezne terapije. Nik potrebuje denar najpozneje do 1. marca, za operacijo pa je določen datum 17. april. Še vedno mu lahko pomagate prek SMS NIK5 na 1919. Deček ima posebno obliko cerebralne paralize, ki mu onemogoča, da bi samostojno stal in hodil, ter mu močno ovira motorične sposobnosti.

Vse bližje je znesku, potrebnem za operacijo, ki mu bo spremenila življenje. FOTO: Oste Bakal

Rojen prezgodaj

Operacija, ki je mogoča le v ZDA, je luč na koncu predora za Nika, njegove starše in bližnje. Prezgodnje rojstvo je vplivalo na Nikove možgane, v njegovem imenu pa mamica in očka povesta: »Ker ga je zanimalo, kaj se dogaja po svetu, je pohitel in se rodil kar tri mesece prezgodaj.

Tako so se pri Niku že kmalu po rojstvu začele pojavljati možganske krvavitve, ki so tekočini onemogočile pretakanje iz enega dela možganov v drugega. Zato je Nik v prvih petih mesecih prestal številne operacije glave. V možgančke so mu vstavili cevko, ki poteka od možganov prek prsnega koša v želodček in omogoča normalen pretok likvorske tekočine. Možgani zaradi posega ne zatekajo in delujejo normalno.«

Kmalu po rojstvu je družino doletela huda diagnoza. FOTO: Družinski arhiv

Nik sicer normalno govori, žal pa ne more samostojno stati in hoditi. Pri spastični diplegiji je zaradi poškodb možganov najbolj prizadeto gibanje spodnjih okončin, noge so toge in šibke. Prizadete so lahko tudi roke, a običajno manj. Spastičnost pomeni povečan mišični tonus. To se kaže kot togost in krčevitost mišic, zaradi česar so gibi oteženi in nenatančni. Poleg tega imajo lahko otroci s spastično diplegijo težave z ravnotežjem in koordinacijo.

Skoraj 100-odstotna

Po operaciji se bo lažje gibal, vzpostavljal ravnotežje, pravilno držo telesa in prvič samostojno zakorakal v ta naš svet. Za to naj bi poskrbeli ugledni nevrokirurgi, ki so na otroški kliniki St. Louis v ZDA doslej uspešno operirali na tisoče otrok z vsega sveta, tudi več deset slovenskih otrok z najtežjo obliko cerebralne paralize. Uspešnost klinike, zlasti njihovega legendarnega zdravnika in od nedavnega pokojnega dr. T. S. Parka, ki je večkrat obiskal tudi Slovenijo, med drugim URI Soča, je skoraj 100-odstotna.

Pri spastični diplegiji je zaradi poškodb možganov najbolj prizadeto gibanje spodnjih okončin. FOTO: Družinski arhiv

»Sva Janja Miketek in Matjaž Augustinovič, starši borca Nika, ki potrebuje vašo srčno pomoč za operacijo v ZDA, ki mu bo omogočila boljše in lažje življenje ter mu ponudila možnost za samostojno hojo. Zato prosimo, da postanete del naše srčne zgodbe o boljši prihodnosti našega Nika,« še povesta partnerja iz novejšega dela Maribora, Borove vasi tik pod Pohorjem, ki srčno upata, da bosta zbrala preostala sredstva, ki bi sinu zagotovila pomoč.

Hudo ju je pretreslo

Za mlade starše je grozljivo spoznanje, da po veselem pričakovanju izvedo, da njihov otrok ni zdrav. Tudi Janjo in Matjaža je Nikova usoda hudo pretresla, a sta ob spoznanju, da še vedno obstaja možnost za normalno življenje njunega sina, sklenila, da bosta storila vse, kar je v njuni moči, da mu omogočita zdravo odraščanje. Žal je to tesno povezano z visokimi stroški. »Še posebno težko je, ko pride do situacije, kjer smo skoraj nemočni in pri tem trpijo naši otroci.

Vesel in zvedav, a se ne more gibati kakor vrstniki. FOTO: Družinski arhiv

Najverjetneje pa bi vsak starš za otroka naredil vse, pa naj bo še tako težko. Tudi naša prijatelja sta se znašla pred težko situacijo, zaradi katere smo se odločili, da s skupnimi močmi poskušamo zbrati še nujnih 15.000 evrov. Res je sicer, da gre za veliko denarja, a vsem je znano, da Slovenke in Slovenci v takšnih primerih vedno stopimo skupaj in pomagamo. In če smo že zbrali tako veliko denarja, lahko tudi še manjkajočo razliko,« je k donacijam pozvala tudi družinska prijateljica.