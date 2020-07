»Nikoli nisem nasprotoval temu, da Janševa vlada odide«

Potem ko so v javnost prišle izjave poslanca NSi Jožefa Horvata o tem, da mu je v prejšnji vladi sledila policija , je prvak LMŠv oddaji 24ur zvečer odgovoril, da gre znova za poskus preusmerjanja pozornosti. Nadalje je dejal, da so pogojno pripravljeni podpreti konstruktivno nezaupnico vladi. Temu so danes prikimali tudi v Levici, a le če ima prehodna vlada le en cilj – sklic čimprejšnjih predčasnih volitev. »Rekli so, da je to velik preobrat v mojem razmišljanju, pa ni. Nikoli nisem nasprotoval temu, davlada odide. Mislim, da mora oditi, ker se je pokazalo, kaj znajo in kako delajo.«A opozicija ima samo 39 glasov, potrebuje jih torej še vsaj sedem. »Jaz sem samo povedal, da smo se v stranki LMŠ pod temi pogoji pripravljeni kaj takega iti. Če ne bo glasov, jih pač ne bo. Želja vseh je, da ta vlada, ki vidimo, da ni normalna – in vidimo, kaj se dogaja, da se je nakupovala zaščitna oprema, da smo zdaj v družbiin–, odide, glasovi so pa seveda odvisni od tistih, ki so šli v to koalicijo iz naše,« meni Šarec. Njihov glas za konstruktivno nezaupnico bi bil po njegovem mnenju lahko časten izhod zanje, o imenih za tehničnega mandatarja pa je po njegovih besedah za zdaj še prezgodaj govoriti.