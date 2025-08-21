Na Goričkem nikoli doslej toliko netopirk in njihovih mladičev (FOTO)

USPEŠNA SEZONA

Na Goričkem nikoli doslej toliko netopirk in njihovih mladičev

Letos uspešna sezona netopirjev v Kančevcih na Goričkem.
Fotografija: V JZ KPG so ponosni, da so ohranili netopirje iz skupine mali podkrovnjaki. FOTO: Gregor Domanjko
V JZ KPG so ponosni, da so ohranili netopirje iz skupine mali podkrovnjaki.

Nekdanja šola v Kančevcih na Goričkem, ob Domu duhovnosti, je ena izmed dveh stavb v Sloveniji, ki nudi netopirjem zatočišče skozi vse leto. Natančneje gre za porodniško skupino, saj netopirke vrste mali podkovnjak na podstrešju nekdanje šole vsako leto v juniju skotijo mladiče.

Od leta 2019 je v zgradbi stalna razstava o netopirjih, ki jo je uredil Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG). Na razstavi si je mogoče netopirke z mladiči ogledati v živo prek zaslona, povezanega z dvema kamerama na podstrešju in v kleti stavbe.

Mali podkovnjak je v Sloveniji splošno razširjena vrsta netopirja. Naseljuje opuščene stavbe, podstrešja cerkva in zvonikov ter podzemne jame. Na Goričkem sta znani le dve lokaciji z zatočiščem in kotiščem: ena na gradu Grad, druga pa na že omenjenem podstrešju nekdanje šole v Kančevcih. 

»Obe lokaciji natančno spremljamo zadnjih deset let. Prvič je bila skupina malih podkovnjakov v Kančevcih zabeležena leta 2014, ko je bilo na podstrešju odkritih 13 netopirk. Takrat sta bili stavba in porodniška skupina ogroženi, saj so na strehi manjkali strešniki, ostrešje pa je bilo zaradi zamakanja padavinske vode deloma poškodovano. Leta 2018 sta Župnija Kančevci kot lastnica stavbe in JZ KPG v okviru projekta Gorička krajina podpisali dolgoročno pogodbo o obnovi strehe in najemu prostora za ureditev razstave z naslovom PreŽiveti z netopirji. Z obnovljeno streho sta bila rešena tako obstoj stavbe kot tudi preživetje porodniške skupine malega podkovnjaka. Od takrat se število netopirk z mladiči povečuje. Letos je v porodniški skupini kar 75 netopirk in 55 mladičev, kar je najvišje doslej zabeleženo število netopirjev v nekdanji šoli v Kančevcih,« pove Gregor Domanjko, naravovarstveni nadzornik v JZ KP Goričko.

Razstava v Kančevcih

Zaupal nam je tudi, da zainteresirani več o netopirjih v Kančevcih in na Goričkem sploh, lahko izvedo na razstavi v Kančevcih, ki je odprta vsako prvo soboto v mesecu od maja do septembra, med 10. in 17. uro. Obisk in vodeni ogled razstave sta brezplačna, izven teh terminov pa je ogled za skupine mogoč po predhodnem dogovoru.

Za več informacij lahko pokličite Gregorja Domanjka, JZ KPG (031 340 399). Naslednji dan odprtih vrat bo v soboto, 6. septembra, med 10. in 18. uro.

V JZ KPG so ponosni, da so ohranili netopirje iz skupine mali podkrovnjaki (Foto: Gregor Domanjko)

