Nikamor brez dežnikov, oblačno in deževno bo

Zvečer bo oblačno in deževno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Ponoči bo dež slabel in do jutra večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. FOTO: Arso

V sredo bo sprva oblačno, na vzhodu bo še lahko padla kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Vremenska slika

V četrtek bo pretežno jasno s svežim jutrom. V petek bo sončno in topleje. V soboto bo povečini sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Nad severnim in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od jugovzhoda doteka v višinah k nam vlažen zrak.

Deset dnevna vremenska napoved. FOTO: Arso

Zvečer bo povečini sosednjih pokrajinah oblačno in deževno, ponoči pa bo dež slabel. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V sredo dopoldne bo dež ponehal tudi v notranjosti Hrvaške, od severozahoda se bo pričelo jasniti. Burja ob severnem Jadranu se bo prehodno nekoliko okrepila.