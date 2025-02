Nika Kovač že pozna Janeza Janšo: »Hej, Janša, pričakovano. Po upravičeni kritiki odgovoriš z grožnjami« (VIDEO)

Prvak SDS Janez Janša in Nika Kovač iz Inštituta 8. marec nadaljujeta dialog prek družbenih omrežij. Pred dnevi smo poročali, da so bili v opozicijskih SDS in NSi do novega predloga zakona o medijih kritični. Janša se že boji cenzure.

Poslanec opozicijske SDS Andrej Hoivik je na omrežju X zapisal, da »iz stališča Levice o zakonu o medijih izvemo, da so 53. člen in globe na podlagi tega pripravljali na Inštitutu 8. marec v okviru Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora«. Na zapisano je vodja stranke Janez Janša pribil: »Politična policija, zamaskirana v Inštitut 8. marec?«

Nadaljevanje dialoga

Zdaj je prvak SDS na družbenem omrežju X s sledilci delil zapis: »Sufražetke 8. Marec nazorno razkrile dejanski vir “zaplinjanja”, ki jih je prizadel. Ne, to ni Policija.«

Na družbenem omrežju Instagram pa je Inštitut 8. marec takole nagovoril Janeza Janšo: »Na včerajšnji video naše Nike je Janša odgovoril z zapisom na omrežju X, v katerem napoveduje vojno kritičnim glasovom. Zato ima Nika zanj danes novo sporočilo.

»Hej, Janša, pričakovano. Po tem, ko se je nate včeraj naslovila upravičena kritika, kritika, ki je govorila o tem, kako se je pod tvojo vlado zaplinjalo Ljubljano, kako se je pod tvojo vlado uporabljalo prekomerna sredstva, kako se je pod tvojo vlado Hojs z brzostrelkami sprehajal med ljudmi, ki živijo v Ljubljani, kako so bili zaplinjeni dedki, babice, otroci. Na moje argumente ne odgovoriš z argumenti ali pa z neko prijazno razpravo, ampak z grožnjami, kar je pričakovano, in kar si delal že nekaj let nazaj.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev: »Izjemna Nika. Bravo skozi vse vesolje. In hvala ti, ker si drzneš. Smo to, kar si upamo biti«, »Odlično povedano. Bravo, bravo, moj poklon.«

