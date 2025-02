Nika Kovač žaluje: umrl je njen dedek Božo, ki ga je dobro poznala vsa Slovenija

V petek je umrl Božo Kovač, dolgoletni novinar in urednik, poroča Delo. Med letoma 1986 in 1992, v času najglobljih družbenih in političnih sprememb, je bil glavni urednik Dela.

Novinarsko pot je začel kot novinar na Slovenskem poročevalcu. Bil je med zadnjimi živimi pričami nastanka novega časopisa Dela, ki je leta 1959 nastal z združitvijo Slovenskega poročevalca in Ljudske pravice.

Božo Kovač je bil oče Mihaela Kovača, profesorja na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter dedek Nike Kovač, direktorice Inštituta 8. marec.

Nika Kovač se je na instagramu od dedka poslovila z ganljivim zapisom:

»Dedi Božo me je v gimnaziji učil francoščino. Pogosto sva brala poezijo in poslušala pesmi. Ena od najinih najljubših je bila Ne me quitte pas (Ne zapusti me), ki jo je pel Jacques Brel. Govori o strahu pred izgubo najljubših ljudi. O ljubezni. Navezanosti. Želji, da nas tisti, ki jih imamo najrajši, nikoli ne zapustijo.

Konci so del življenja. In njegovo življenje se je v noči na petek končalo.

Sestrična Katarina bi verjetno rekla, da jo je zapustil najboljši dedek na svetu. Oči je izgubil zaveznika ob sobotnem svežem kruhu, bralca novic in navijača. Teta Ana sogovornika o svetu in družbi. Babica Polonca ljubezen svojega življenja, sopotnika, ki jo je učil, kako pomembno je, da ima rada tudi sebe. Sama pa sem izgubila brezpogojnega navijača, ki je stal ob meni tudi, ko ni razumel moje štajerske zaletavosti in aktivizma.

Dedi Božo je preživel marsikaj: med drugo svetovno vojno je bil izgnan v taborišče Weichs bei Dachau, v študentskih letih je bil »zaradi sovražne propagande« aretiran in obsojen na tri mesece zaporne kazni. Kasneje je delal v medijih in politiki.

Dedek je vedel, da življenje ni vedno lahko. Treba pa ga je živeti in se truditi delati dobro.

Dedi, obljubimo ti, da na to ne bomo pozabili.«