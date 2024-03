Nika Kovač se je pohvalila, da gre za največjo doslej: zahtevajo varen in dostopen splav

V Inštitutu 8. marec so danes predstavili evropsko kampanjo My voice, my choice, katere cilj je zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Kot so pojasnili, gre za njihovo največjo kampanjo doslej, v njej sodelujejo organizacije več evropskih držav, sami pa prevzemajo vlogo koordinatorja.

Kampanja povezuje organizacije iz Francije, Poljske, Španije, Finske in Irske. Gibanje pa se bo širilo tudi v druge evropske države, saj so že v stiku z organizacijami iz Italije, Danske, Hrvaške in drugimi, je dejala Maja Koražija iz Inštituta 8. marec.

Po besedah direktorice Inštituta 8. marec in vodje kampanje Nike Kovač so pred dnevi podali evropsko državljansko pobudo z eno jasno zahtevo, da bi morala Evropska unija ustvariti finančni mehanizem, ki bi podpiral države članice pri zagotavljanju varnega in dostopnega splava vsem, ki ga potrebujejo.

Finančni mehanizem bi ženskam iz držav, kjer zaradi zakonodaje ali drugih razlogov nimajo dostopa do splava, omogočal, da tega varno in brezplačno opravijo v drugi evropski državi. S tem pa bi po njenih besedah pomagali tudi tistim, ki so brez zdravstvenega zavarovanja.

Zdaj pričakujejo odgovor Evropske komisije, ki bo odločila o registraciji pobude in začetku zbiranja podpisov. Po besedah Nike Kovač gre za podoben princip, kot v Sloveniji velja za zakonodajno ali referendumsko pobudo, zbrati pa morajo milijon podpisov Evropejk in Evropejcev.

»Naš cilj je jasen, v nekaj mesecih zbrati dovolj podpisov, da jasno pokažemo pred evropskimi volitvami, da želimo Evropo, ki ne dopušča umiranja žensk zaradi prepovedi splava in ki ne dopušča, da je kdo zaradi te osnovne človekove pravice v stiski,« je še poudarila Kovač.