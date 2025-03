Nika Kovač razmišlja o selitvi: Prebilič jo podpira, Janša in Jelinčič pa v zrak

Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu je ta teden z javnostjo delil informacijo, da zelo resno premišljujejo o tem, da bi se del njihove ekipe za nekaj časa prestavil v Bruselj.

»Ko bomo zbrali dovolj podpisov za varen in dostopen splav v Evropi, morajo o predlogu namreč glasovati še evropski poslanci in poslanke. Oni so tisti in tiste, ki bodo odločali, ali bo ta sprejet ali zavrnjen. O njih pa – z redkimi izjemami – ne vemo prav veliko. Dogajanju v Bruslju je iz naše države dokaj težko slediti. Mi pa hočemo narediti vse, kar je v naši moči, da bo predlog za varen in dostopen splav v Evropi sprejet,« so v inštitutu utemeljili svojo odločitev.

Slovenski politiki so se na napoved inštituta – kot smo že vajeni – odzvali različno. Evroposlanec Vladimir Prebilič jim je v komentarju pod objavo sporočil, da so iskreno dobrodošli/e. »Pobudo sem že podprl s podpisom in jo bom tudi v Evropskem parlamentu,« je še dodal.

Janša in Jelinčič ne moreta verjeti

Nekoliko drugače pa sta novico sprejela prvaka SDS in SNS, Janez Janša in Zmago Jelinčič Plemeniti. »Ko se ameriške woke plačanke iz @8marec namesto v Kabul in Teheran odpravijo fajtat v – Bruselj,« je na omrežju X zapisal Janša. Jelinčič pa je zadevo komentiral v svojem slogu: Neverjetno! @8Marec razmišlja o selitvi v Bruselj, kjer so se po Obamovih in Soroševih navodilih začeli zbirati skrajni levičarji in anarhisti. Zdaj, ko jim je Trump zaprl pipico, se bodo tile NVO-ji prisesali na bruseljsko jo*** in tam kuhali svoj kaos. Tudi za naš denar!«