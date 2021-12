Nika Kovač: Preživim lahko samo tako, da se ne ukvarjam s tem, kaj o meni mislijo ljudje, ki me ne poznajo

Nika Kovač je letošnje leto zaznamovala s pogumnimi in sočutnimi dejanji. Skupaj s sodelavci se je zavzemala za redefinicijo spolnega nasilja in posilstva – uspelo jim je doseči sprejetje novele kazenskega zakonika po konceptu modela »samo ja pomeni ja«. Kot prvi obraz gibanja Za pitno vodo pa je poskrbela za zmago na referendumu. Trenutno živi v New Yorku, kjer se kot edina Evropejka izobražuje na prestižni univerzi Columbia na povabilo Obamove fundacije. A to ne pomeni, da se v Sloveniji ne bo več borila za prave stvari.

Več preberite TUKAJ.