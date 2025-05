Nika Kovač ostro nad SDS: »Najbolj me boli, da se manipulira z upokojenci«

Največja opozicijska stranka SDS je pred nedeljskim referendumom o dodatkih k pokojninam za umetnike volivcem in volivkam v nabiralnike razdelila letake, na katerih jih poziva, naj obkrožijo proti. Da bo ta proti štel dvojno, lahko razberemo s prve strani, in sicer »proti dodatkom in proti aktualni vladi«.

V letaku so nato nanizali nekaj izjav politikov in drugih vidnih osebnosti z različnih področij in z različnimi pogledi na problematiko dodatkov k pokojninam ter tudi na pokojnine same.

Tako so denimo citirali neimenovano upokojenko, ki prejema 700 evrov pokojnine, v eni od oddaj pa je dejala: »Dvajset let sem že sama, pol leta je bil mož v penziji, pa ne dobim niti centa. Ti, ki pa goli skačejo po Ljubljani, bodo dobili pa dodatke.« Uporabili so seveda tudi izjavo predsednika SDS Janeza Janše: »Ko se dojenje psa razglaša za kulturni dosežek in za vrhunsko umetnost, za katero naj bi sedaj vsi celo plačevali tem avtorjem tisoče evrov na mesec, potem se je treba temu upreti. Naj jim to plačuje tisti, ki se s takim zavržnim početjem strinja.«

Iztrgano iz konteksta

Na letaku pa se je znašla tudi Nika Kovač z Inštituta 8. marec, uporabili pa so njeno izjavo iz februarja 2023, ko je dejala: »Pisali so nam številni upokojenci in upokojenke, ki so nam pojasnili, da njihova pokojnina ne zadostuje za preživetje – odločajo se med plačilom položnic za elektriko in nakupom toplega obroka.«

A Nika Kovač je bila vse prej kot zadovoljna, da se njena izjava pristala na letaku, ki več kot očitno nagovarja volivce, naj na nedeljskem referendumu ne podprejo vladnega predloga glede dodatkov k pokojninam.

»Moja izjava, ki se je znašla na letaku SDS, je bila iztrgana iz konteksta in objavljena brez mojega dovoljenja – z jasnim namenom zavajanja javnosti. Ta referendum ni glasovanje o položaju upokojencev niti odločanje o statusu umetnikov. Gre za tehnično vprašanje – nekaj, kar v resnici ne vpliva neposredno na vsakdanje življenje ljudi. SDS pa to podrobnost zlorablja za ustvarjanje razdora med ljudmi v njihovem boju za oblast,« se je odzvala Nika Kovač in dodala, da jo pri vsem skupaj najbolj boli, »da se pri tem manipulira predvsem z upokojenci«.

»Kot da gre za odločitev, ali bodo živeli bolje ali slabše. To preprosto ni res. Ta referendum ni o tem,« je odločno poudarila in dodala: »Če si gospod Janša namesto manipuliranja želi sodelovanja pri temah, ki dejansko vplivajo na življenja ljudi, me lahko kadarkoli pokliče – moj kontakt verjetno zlahka dobi.«