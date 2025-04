Nika Kovač ostro nad Janšo: »Prva laž, ki jo nenehno govoriš, je, da ti je mar za upokojence« (VIDEO)

Prvi april je priljubljen pri vseh šaljivcih, pa tudi tistih, ki bi si radi olajšali dušo ter komu povedali kaj, česar sicer ne upajo, nato pa vse skupaj zakrinkali kot šalo. Dan šaljivcev je na svoj način izkoristila tudi Nika Kovač z Inštituta 8. marec, in sicer, da bi svoje povedala prvaku SDS Janezu Janši.

»Odločila sem se, da izpostavim nekatere tvoje laži,« je začela v videoposnetku, ki ga je inštitut objavil na družabnem omrežju. Pojasnila je tudi, zakaj se je odločila, da na 1. april izpostavi Janševe laži. »Ker ti lažeš precej pogosto, ne samo za 1. april in v naslednjem letu se bomo morali kar pogosto spomniti na vse laži, ki si jih izrekel,« je dejala aktivistka in vplivnica.

In začela naštevati: »Prva laž, ki jo nenehno govoriš, je to, da ti je mar za upokojence in da je tvoja stranka stranka upokojencev. Pri tem pa pozabljaš, da so se vsi, ki so se v zadnjem času upokojili, upokojili pred tvojimi pogoji. Prav ti pa so tudi omejil usklajevanje pokojnin in usklajevanje letnega dodatka in varstvenega dodatka. In v resnici, kaj počneš zdaj? Sklicuješ nek referendum, katerega jasen namen je politično razdvojevanje ljudi, ne poskrbiš pa za konstruktivne predloge, ki bi izboljšali položaj upokojencev.«

Razkrila jih bo še več

S tem pa Nika Kovač seveda ni končala. Kot drugo laž je navedla, da Janša laže in taji, kako njegova propagandna mašinerija dobiva na tone denarja z Madžarske, laže in taji tudi, tako Kovačeva, kaj vse s tem denarjem stranka počne. Naslednja laž naj bi bila, da Janša govori, da je drugorazredni državljan.

»Priznaj svoje privilegije, priznaj vse, kar imaš, priznaj, da rad igraš golf na elitnih lokacijah, priznaj, da rad hodiš na dunajske elegantne plese, priznaj pa tudi to, da se na jahtah družiš z Dimnikom (Božo Dimnik, eden najvplivnejših lobistov, op. a.) in s podobnimi ljudmi,« je še dodala Nika Kovač, ki obljublja, da bo v naslednjih mesecih razkrila še več laži Janeza Janše.