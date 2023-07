Nika Kovač odgovarja Janezu Janši: Res je, verjetno nikoli ne bom imela otrok

Nika Kovač z Inštituta 8. marec in Janez Janša, predsednik SDS, ne bi mogla biti bolj na nasprotnih bregovih, kot sta. Kovačeva je že večkrat pisala, da se je Janša verbalno spravil nanjo, zato mu v pismih, ki jih objavlja javno na facebooku, vsakokrat vrača udarec.

Zapisala je, da se je pred nekaj dnevi nekdanji predsednik vlade Janša s svojimi strankarskimi kolegi spravil nanjo. »Njegove žaljivke so zadnjih nekaj dni drugačne: naslavljajo dejstvo, da sem stara 30 let in še nimam otrok,« je zapisala in dodala: »Res je, verjetno nikoli ne bom imela otrok.«

Kot pravi, ji nosečnost onemogoča predvsem zdravje, hkrati pa bo kot ženska na začetku tridesetih storila vse, da prihodnje generacije ne bodo deležne tovrstnih pritiskov, kot jih je sama.

Kakšna je vloga ženske v družbi?

Prepričana je, da Janša s somišljeniki »reproducira prepričanje, da ima ženska v družbi vrednost, samo ko rodi in postane mama, ko zapolni svoj 'manko'. Njegove izjave so samo še eden izmed mehanizmov ustvarjanja pritiskov, ki so spolno zaznamovani. Pritiskov na ženske, kakršne si navadno privoščijo gospodje v pozni jeseni življenja, ki zasedajo pozicije moči. Pritiskov, ki se zarežejo v tvojo zasebnost«.

Nika Kovač, ki je zaradi izpostavljenosti v javnosti bila deležna številnih kritik, lahko zaključi: »Če v zgodnjih dvajsetih poslušamo, da smo grde, histerične, živčne, debele in razvajene ... v zgodnjih tridesetih poslušamo, da smo ničvredne, ker nimamo otrok, moža in hiše.«

Prepričana je, da »gospodje na pozicijah moči na nas vedno bolj zlivajo svoje frustracije, ker nismo tiho, ker smo kritičen glas in ker smo prisotne tudi v prostorih javnosti, ne samo v domači kuhinji«.

Takšni pritiski so škodljivi

Takšni »pritiski«, kot jim pravi, so po njenem mnenju škodljivi, saj »poglabljajo razmerja družbene podrejenosti«. »Dajejo dovoljenje moškim na pozicijah moči, da si prisvajajo naše zasebno življenje. Zapirajo prostor pred pomembnim vprašanjem: 'Kaj ste vi, ko ste bili na oblasti, storili, da bi se lahko odločali za starševstvo? Ste varovali okolje, krepili socialno državo, odpravili prekarnost in poskrbeli za nižje cene stanovanj? Tovrstni pritiski so škodljivi, ker zakrivajo dejstvo, da so gospodje na pozicijah moči v času svoje oblasti skorajda uničili obet prihodnosti.«

A priznava, da tovrstne izjave lahko tudi prizadenejo in ranijo. »Prizadenejo tiste, ki si otroke želijo imeti, pa jih zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo. Prizadenejo tiste, ki so svoje partnerje izgubili. Prizadenejo tiste, ki nimajo sreče v ljubezni. Prizadenejo tiste, ki so v dolgotrajnih postopkih posvojitve. Prizadenejo tiste, ki se trudijo zanositi, pa jim ne uspe. In tiste, ki te možnosti nimajo«.

Nika Kovač pravi, da bi morali »obsoditi gospode, ki se v nas tako radi vtikajo, in jim postaviti meje«. Sama je prepričana, da nam je Janša dal »pomembno lekcijo«, in to je: »da se postavimo zase, se imamo radi in sprejmemo to, kar smo«.