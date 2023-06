Nika Kovač o tem, da jo je skušal prepovedati, Janša pa: Bejž no?

Prvak stranke SDS Janez Janša in Nika Kovač, ki vodi vladni strateški svet za boj proti sovražnemu govoru, in direktorica Inštituta 8, marec, sta si enkrat spet v laseh. Začelo se je ko so na Inštitutu 8. marec objavili, da naj bi jih Janševa vlada skušala prepovedati. »Vlada Janeza Janše je ravno poskušala prepovedati Inštitut 8. marec. Dnevno so se na Twitterju vrstili napadi tedanjega predsednika vlade name. Dobivala sem grožnje s smrtjo. Bilo me je strah. Nisem si želela domov.

Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi

To je seveda sprožilo odziv šefa opozicije. Janša je tako odgovoril: »Bejž no? Kdaj vas je katerakoli vlada skušala prepovedati? Za Inštitu 8. marec je vse, kar razgalja vaše laži, razglašeno za napad, agresijo, sejanje sovraštva... V resnici pa sami delate to, kar očitate drugim. Pri tem tako pretiravate, da ste postali koristni«.