Nika je postala cvičkova princesa (FOTO)

»Verjamem, da je cviček še vedno skriti zaklad Dolenjske, ki čaka, da njegovo kakovost prepozna še več ljudi,« pravi 21-letna Nika Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki je bila v nedeljo zvečer v Novem mestu ob koncu tridnevnega Festivala cvička okronana za novo, že 24. cvičkovo princeso.

Postala je 24. cvičkova princesa. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Letos so o zmagovalki odločale nianse, saj so bila dekleta zelo izenačena, zato je bilo presenečenje še večje. »Saj sem si potiho želela in upala, da bom izbrana, a tudi Ema in Ana Marija sta izjemni dekleti, zato je bilo veselje še večje,« je naslednji dan misli strnila študentka drugega letnika kineziologije v Ljubljani. Znanja o vinogradništvu in vinarstvu ji res ne manjka, saj je iz znane vinogradniške, vinarske in trsničarske družine, z vinogradništvom pa se pri hiši ukvarja že več generacij.

Nika je že kot otrok uživala v vinogradu, sploh jeseni, ko je bilo grozdje zrelo. FOTO: Osebni arhiv

Nikino življenje je tesno povezano z vinogradi. »Spominjam se, kako sva se z dve leti mlajšo sestro kot deklici lovili po vinogradu. In jeseni z veseljem utrgali kak grozd. Kmalu sem se vključila v trgatev, pa v zelena dela v vinogradu, tudi obrezovanja trte sem se naučila. Moj največji prispevek v družinskem podjetju pa je pri promociji vin. Z očetom se rada udeležujem vinskih festivalov, prireditev in sejmov tako doma kot v tujini. In skrbim tudi za promocijo na družbenih omrežjih,« pravi Nika, ki jo veselijo tudi športne aktivnosti. Uživa, ko vodi športne vadbe, ko svetuje, uči tudi plavanje.

50.000 trt obdelujejo Martinčičevi.

Upanje za vinogradništvo

Dela v vinogradih nikoli ne zmanjka. Martinčičevi obdelujejo 50.000 trt, imajo pa tudi trsničarstvo, prodajo od 60.000 do 70.000 cepljenk na leto. »Prav to, da ljudje še vedno kupujejo trte, me navdaja z upanjem, da vinogradništvo le ne bo zamrlo, čeprav mnogi manjši vinogradniki raje posekajo vinograd, kot da bi ga še naprej obdelovali. To je namreč dejavnost, ki zahteva veliko truda, časa, energije in denarja,« razmišlja cvičkova princesa, ki je s tem nazivom poskrbela, da imajo doma cel cvičkov dvor.

Princesa z očetom in dedkom, na desni predsednik Društva vinogradnikov Rok Zupančič FOTO: Lidija Markelj, Dolenjski List

Njen oče Jernej je postal kralj cvička leta 2018, pred enim desetletjem pa je njen dedek Franc Martinčič postal ambasador cvička. 83-letni Franc še danes z veseljem pomaga pri vseh delih, ki jih zahtevata vinska trta in vino. Z vinogradništvom so se ukvarjali že Nikini prapraded, praded in ded. Zdaj je v delo v vinogradih in trsnici vpeta vsa družina, Nikina stara mama Marija in dedek Franc, mami Jožica ter oče Jernej ter njuna štiri dekleta; Nika, Neja, Neža in Tina, Nikin stric Martin pa ima svoje vinograde na Hubajnici.

Ima svojo penino

Nikini predniki so imeli nekdaj za sto kopačev vinograda na Vinjem Vrhu, a v preteklosti so površine, zasajene z vinsko trto, zdesetkali kriza in slabše gospodarjenje ter pojav trsne uši. Po pozebi 1953. so bile potrebe po dobrem sadilnem materialu zelo velike, in takrat so pri Martinčičevih začeli cepiti vinsko trto. Nikin praded namreč ni hotel saditi šmarnice, zato je cepil in obnavljal vinogradniške površine, pri tem pa mu je kot kratkohlačnik pomagal Nikin dedek Franc. Ugled njihove trsnice je naraščal iz leta v leto in danes so Martinčičevi med večjimi trsničarji v Sloveniji. V njihovi kleti je največ cvička, različna polnjenja modre frankinje, bele sorte, modri pinot in še kaj, posebno je vino iz tolerantnih sort, kar pomeni, da je bilo grozdje minimalno škropljeno.

Domači vinogradniki, člani Društva vinogradnikov Šentjernej, jo podpirajo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Imajo tudi štiri različne penine, penina iz roseja je bila lani na ocenjevanju penin Glas of bubble v Londonu prvak kategorije, je pa Nika za svoj 18. rojstni dan dobila posebno penino Dusche harmonie, ki ji je ljuba zaradi slajšega okusa in arome marelice. Verjamemo, da bo zdaj, ko je postala cvičkova princesa, krono gotovo proslavila tudi s posebno polnitvijo cvička.