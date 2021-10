Nijz spremenil metodologijo in v hipu povečal delež precepljenih

Precepljenost v Sloveniji se je te dni čez noč izboljšala – govorimo o podatkih, objavljenih na spletni strani Cepimose.si –, razlog pa je v popravku metodologije.

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) so pojasnili, da so pri spremljanju precepljenosti v Sloveniji do zdaj upoštevali podatke o cepljenju za osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče in so cepljenje v celoti opravile v Sloveniji: »Z novo posodobljeno in tehnično nadgrajeno platformo za spremljanje podatkov o precepljenosti proti covidu 19 zajemamo v analizo vse prebivalce Slovenije, ki imajo običajno prebivališče, in tudi tiste prebivalce, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno bivališče ter so vsaj zadnji odmerek cepiva prejele v Sloveniji.« Ocena precepljenih prebivalcev Slovenije se je s to izboljšavo, kot pravijo na Nijz, »zvišala za malo manj kot dva odstotka«.

Zakaj je nova metodologija, ki zvišuje precepljenost, ustreznejša kot predhodna, Nijz ni pojasnil.