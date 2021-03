NIJZ s pomembnim obvestilom za državljane

Če ste se tudi vi danes že vprašali, kaj se dogaja in zakaj še vedno niso objavljeni sobotni podatki o okuženosti, imamo odgovor. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil sporočilo, da bodo sobotni podatki objavljeni šele popoldne.»V nedeljo, 7. 3. 2021, bomo med 8. in 16. uro potekala nujna vzdrževalna in posodobitvena dela na osrednji sistemski infrastrukturi NIJZ. Skladno s tem se bodo vse poročevalske aktivnosti in objave podatkov NIJZ zamaknile v večerne ure. Prosimo za razumevanje,« so zapisali (nelektorirano). Sledilnik je ob tem dodal, da bomo en dan že preživeli brez podatkov.Kako nam sicer kaže? V soboto je minister za zdravjepovedal, da se je prvič po novembru zgodilo, da je število bolnikov v bolnišnicah nižje od 500. Kljub temu da se zdi, da se stanje izboljšuje, pa razlogov za pretirano veselje ni, saj vsak dan znova potrdijo veliko novih primerov. Dodaten razlog za skrb predstavljajo še novejše različice virusa, ki so se že razpasle po državi.