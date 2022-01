Nijz razkriva, komu zaradi covida 19 grozi hospitalizacija

Stopnja tveganja hospitalizacije je pri okužbi s koronavirusom odvisna od starosti in cepilnega statusa, kažejo podatki, ki jih je na svoji spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz). Po podatkih je tveganje za hospitalizacijo pri covidu 19 največje pri necepljenih posameznikih, starejših od 65 let.

V starostni skupini do 49 let je med polno cepljenimi tveganje za hospitalizacijo v primeru bolezni covid 19 v obdobju od 1. marca 2021 do 17. januarja 2022 znašalo 3,09. Med necepljenimi je bilo tveganje več kot dvakrat večje – 6,35.

Pri starih od 50 do 64 let tveganje za hospitalizacijo v navedenem obdobju za polno cepljene znaša 5,5. Tveganje je osemkrat večje pri necepljenih – 44,6.

Največje pa je tveganje za hospitalizacijo v starostni skupini starejših od 65 let. Za polno cepljene je v omenjenem obdobju znašalo 26,75. Za necepljene je bilo sedemkrat večje, in sicer 200,29.

Razkriti podatki

V tej starostni skupini se je tveganje za hospitalizacijo skozi čas najbolj spreminjalo. 8. novembra lani, ko smo v Sloveniji beležili četrti val epidemije covida 19, je v starostni skupini starejših od 65 let tveganje za hospitalizacijo med necepljenimi znašalo 397,40. Pri cepljenih je bilo tveganje osemkrat manjše, in sicer 46,82.

Stopnjo tveganja za hospitalizacijo Nijz računa na podlagi tedenskega števila hospitaliziranih s covidom 19 na 100.000 prebivalcev glede na cepilni status. Kot je še razvidno iz podatkov, je od 1. marca 2021 do 17. januarja letos bolnišnično zdravljenje skupaj potrebovalo 9.440 polno cepljenih in necepljenih covidnih bolnikov. Med njimi delež necepljenih znaša 78,9 odstotka.