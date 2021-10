Nijz predlagal novo izjemo, za katero ne bi veljal PCT

Center za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) je v sredo na ministrstvo za zdravje posredoval predlog, da se cepljenje proti gripi v letošnji sezoni izvzame od izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), so za STA potrdili na Nijz.

Od 18. septembra je vlada med izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT sicer uvrstila uporabnike zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje proti covidu 19 ali testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Že pred tem pa je vlada določila, da pogoj PCT ni obvezen v primeru zdravstvenih storitev s stopnjo nujno in zelo hitro ter v nujnih postopkih socialne in družinske problematike.

Začetek cepljenja v ponedeljek

Cepljenje proti gripi v tej sezoni se začenja v ponedeljek. Nijz cepljenje priporoča vsem prebivalcem, zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Tako kot v lanski sezoni je cepljenje proti gripi tudi letos brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Na Nijz cepljenje priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. Še posebej je priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni, to so starejši od 65 let, kronični bolniki in njihovi družinski člani, osebe, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhni otroci (od pol leta do dveh let starosti) in njihovi družinski člani, nosečnice in njihovi družinski člani, zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, ter drugi delavci v nujnih službah.