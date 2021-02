Nijz: Pozitivni test še ni dokaz o zaščiti

Pozitiven izvid serološkega testa le nakazuje, da je oseba bila s tem virusom v stiku, zato ga ne predlagajo kot odvezo za upoštevanje ukrepov, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. S serološkim testiranjem na okužbo z novim koronavirusom dokazujejo specifična protitelesa pri sumu na okužbo z novim koronavirusom. Pri tem analizirajo vzorec krvi iz periferne vene, v kateri iščejo protitelesa razreda IgG.»Če bi želeli meriti dejansko zaščito imunosti na covid 19, bi morali pogledati specifična protitelesa, ki jih imenujemo nevtralizacijska protitelesa,« so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). Poleg tega lahko ima oseba kljub prebolelemu covidu 19 izvid serološkega testa negativen, so še opozorili.Trenutno veljavna dokazila o prebolelem covidu 19 sta tako pozitivni izvid PCR ali hitrega testa, ki je starejši od 21 dni in mlajši od pol leta. Če je zdravnik pri obolelih diagnozo postavil brez testa samo na podlagi klinične slike in epidemiološke povezave (npr. bolezen v družini), pa lahko prebolelo okužbo dokazujejo s potrdilom zdravnika, je pretekli teden pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje