NIJZ opozoril na tveganje otrokove izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom

Več strokovnjakov je na srečanju, ki so ga na NIJZ organizirali pred 9. septembrom, mednarodnim dnevom fetalnega alkoholnega sindroma, opozorilo na tveganje otrokove izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom. Alkohol, ki vpliva tudi na sposobnost zanositve pri obeh partnerjih, namreč moti razvoj in rast otroka med nosečnostjo.

Izpostavljenost alkoholu otroka pred rojstvom je pomemben dejavnik tveganja za njegovo zdravje in dobrobit, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Uživanje alkohola med nosečnostjo je najpogostejši vzrok za motnje v duševnem razvoju otrok, ki jih je mogoče preprečiti. Taka izpostavljenost vsako leto prizadene od enega do pet odstotkov živorojenih otrok, so navedli na NIJZ.

Alkohol iz krvnega obtoka nosečnice prosto prehaja skozi posteljico v otrokovo kri, pri katerem alkohol doseže najmanj tako visoko, lahko celo višjo, koncentracijo kot pri nosečnici. Koncentracija alkohola pri otroku ostane na tej ravni dlje časa, saj je njegova sposobnost razgradnje alkohola manjša, je povedala Marjetka Hovnik Keršmanc z NIJZ.

Vpliva na razvoj organov

Alkohol je po njenih besedah teratogen in toksin, kar pomeni, da lahko vpliva na razvoj različnih organov in tkiv otroka, odvisno od časa izpostavljenosti med nosečnostjo. To lahko vodi do različnih prirojenih napak in razvojnih nepravilnosti. Najbolj ranljivi pa so otrokovi možgani, ki se razvijajo skozi celo nosečnost. Izpostavljenost alkoholu med nosečnostjo poveča tudi tveganje za splav, mrtvorojenost, prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo, nenadno smrt dojenčka, je pa tudi edini vzrok za spekter fetalnih alkoholnih motenj.

Letos sicer mineva deset let od prve obeležitve mednarodnega dneva fetalnega alkoholnega sindroma v Sloveniji. Na NIJZ so ob podpori ministrstva za zdravje danes pripravili dogodek za strokovno in drugo zainteresirano javnost, na katerem so domači in tuji predavatelji prikazali problematiko izpostavljenosti alkoholu med nosečnostjo iz različnih vidikov.

Živeti s posledicami

Anže Muha Krautberger pa je na srečanju spregovoril o življenju s fetalnim alkoholnim sindromom. Kot je pojasnil v izjavi za STA, je imel med drugim težave pri rasti, zato je prejemal rastni hormon ter zdravstvene težave na srcu, ki so jih kasneje rešili. V šoli pa je imel težave pri učenju.

Danes pomaga osveščati in opozarjati pred posledicami uživanja alkohola med nosečnostjo. »Da bi se zavedali predvsem bodoči starši, kaj se lahko zgodi v tem primeru,« je pojasnil. Ob tem je dodal, da se danes o sindromu več govori, kot se je, ko je bil otrok.