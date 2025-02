NIJZ objavil rezultate raziskave: ne boste verjeli, koliko mladoletnih je že poskusilo droge

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil rezultate raziskave, ki so jo leta 2023 izvedli že tretjič, in sicer o uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije. In ti so mnoge šokirali. Izkazalo se je namreč, da je kar 22,4 odstotka Slovenk in Slovencev, starih med 15 in 64 let, v življenju že kdaj poskusilo katero od prepovedanih drog.

Najbolj razširjena je konoplja, tako med moškimi kot ženskami. Četrtina moških omenjene starosti je že kdaj poskusilo konopljo, pri ženskah je odstotek nekoliko nižji, in sicer 18,6 odstotka. Daleč zadaj konoplji s 3,3 odstotka sledi ekstazi, na tretjem mestu je s 3,1 odstotka kokain, amfetamine je že poskusilo 2,7 odstotka Slovenk in Slovencev, LSD 2,5 odstotka in heroin 0,6 odstotka. Če je s konopljo eksperimentiralo skorajda enako število žensk in moškim, pa se je za vse druge droge odločilo več moških, v povprečju za dvakrat več.

Še bolj skrb vzbujajoči pa so podatki o uporabi prepovedanih drog v šolski populaciji. Konopljo je denimo že kdaj poskusilo 13,7 odstotka petnajstletnikov, med njihovimi dve leti starejšimi kolegi jih je konopljo medtem že poskusila kar tretjina. Niti pri 15-letnikih niti 17-letnikih bistvene razlike med spoloma ni.

Vedno več zastrupitev in smrti

Seveda uporaba prepovedanih drog, še posebej pogostejša, s seboj prinaša tudi tveganja za zdravje. Veliko tveganje seveda predstavlja odvisnost, največjo nevarnost pa zastrupitev in število posameznikov, ki so morali zaradi hude zastrupitve obiskati bolnišnico, vsako leto raste.

V ljubljanskem kliničnem centru so denimo najmanj zastrupitev s kokainom obravnavali leta 2011, ko jih je bilo deset, število je nato vztrajno raslo do slabih 90 leta 2023. Precejšnji upad zastrupitev s kokainom so zabeležili v koronskem letu 2020, ko jih je bilo dobrih 40. Leta 2023 so medtem obravnavali 52 ljudi, ki so se zastrupili s heroinom, kar je prav tako največ v zadnjih 13 letih.

Leta 2023 je zaradi prepovedanih drog največ ljudi tudi umrlo, in sicer 86. Med njimi je bilo bistveno manj žensk, in sicer 20, povprečna starost umrlih zaradi drog je medtem tako pri moških kot ženskah znašala med 40 in 45 let.