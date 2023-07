NIJZ ob vročih dnevih poziva: obiščite svoje starejše sorodnike

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob vročih dnevih pozivajo k skrbi za ranljive skupine, med njimi so denimo starejši, duševni bolniki, pa tudi nosečnice. Prav vsem pa svetujejo pitje zadostne količine tekočin in izogibanje pripeki, je v izjavi za medije poudarila Simona Perčič z NIJZ.

Na NIJZ ob vročih dnevih pozivajo k skrbi za starejše, ki so pogosto osamljeni. »Obiščite svoje sorodnike, preverite njihovo zdravstveno stanje, ponudite jim pijačo. Najbolje, da jo pripravite v kozarčkih in naj jo pijejo po intervalih,« je pojasnila Perčič.

»Če je toplotna obremenitev prevelika, če nimajo klimatiziranih prostorov, če se ne morejo v najbolj vročih urah umakniti v senco, v naravo, poskrbite zanje, morda lahko poiščete za nekaj ur tudi zavetje v kakšnih muzejih, parku, kjer je senca, lahko pa nenazadnje tudi v klimatiziranih trgovskih centrih,« je dodala.

Delavci na prostem: sočasno naj delata vsaj dva

Ogroženi so tudi delavci na prostem. Na NIJZ priporočajo, da sočasno delata vsaj dva. Če nekomu postane slabo, lahko tako drug poskrbi zanj.

Izpostavila je tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, ki težje poskrbijo zase, poleg tega pa zdravila, ki jih jemljejo, vplivajo na njihov center za uravnavanje temperature.

Nosečnice naj bodo v aklimatiziranih prostorih

Ogrožena skupina so tudi nosečnice, ki jih prav tako pozivajo, naj se v času velikih temperaturnih obremenitev zadržujejo v klimatiziranih prostorih.

Umik z vročine sicer svetujejo tudi vsem ostalim. Če pride do dehidracije, so namreč lahko zapleti resni, tudi življenjsko ogrožajoči, zato Perčič svetuje pitje vode ali nesladkanega čaja. Pitja sladkih gaziranih pijač, alkohola in kave pa ne priporočajo, saj pospešijo odvajanje vode.

Ob odhodu na daljše potovanje svetuje, naj posamezniki s seboj vzamejo dovolj tekočine in poskrbijo, da je dovolj popijejo tudi otroci. Ob tem naj ljudje v obzir vzamejo tudi morebitne zastoje na cestah, je opozorila.

Avtov ne ohlajajte preveč

Avtomobili naj ne bodo preveč ohlajeni, priporočena temperatura je od 22 do 26 stopinj Celzija. »Preden zapustimo avto, 10 minut klimo počasi prilagajamo na zunanjo temperaturo, da ta prehod med zunanjo in notranjo temperaturo ni prevelik, ker je tudi to nevarno,« je opozorila.

To so znaki toplotnega udara

Na vprašanje, kakšni so znaki toplotnega udara, je Perčič odgovorila, da slabost, vrtoglavica, bruhanje in omotičnost. Osebi pomagamo tako, da jo premaknemo v senco, jo hladimo in takoj pokličemo 112.

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bo do sredine tedna sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Danes so za večji del države zaradi visokih temperatur izdali oranžno opozorilo, razen za Gorenjsko, kjer so razglasili rumeno opozorilo.