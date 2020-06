Hrvaška ostaja na zelenem seznamu (V ŽIVO)

Je to drugi val? Ni nujno.

Število na novo okuženih s koronavirusom je pri nas znova poskočilo. Narašča tudi število okuženih pri naših južnih sosedih, a ne glede na to, da je Hrvaška presegla magično mejo 10 okužb na 100.000, Hrvaška ostaja na seznamu varnih držav , je danes povedal. Od jutri pa velja tudi omejitev zbiranja ljudi na javnih mestih. Meja je postavljena pri 50.Trenutna projekcija kaže, da je Hrvaška presegla število enajst, a so se na podlagi ocene in naporov države odločili, da jim dajo priložnost, da se stanje umiri, čeprav pričakujejo, da se bo v prihodnjih dneh število okužb še zviševalo. Kacin je izpostavil še, da so očitno slovenska opozorila o nočnem dogajanju in velikih dogodkih, naletela na odobravanja, saj se je Hrvaška odločila, da bo sledila slovenskemu vzorcu in prepovedala te dejavnosti.»Vsem tistim, ki so na Hraškem sporočam, da so izjemno pozorni. Naj se izogibajo gneči, naj uporabljajo maske, ko vstopajo v javne prostore. Apeliral bi na mlajše generacije, naj zdaj, ko so odpovedane diskoteke in zabave, naj ne improvizirajo in sami organizirajo zabav. Stvari so resne, treba se je izogibati možnosti okužbe. Samo na tak način bomo ostali zdravi,« je še dejal.Ministerpa je povedal še, da na nivoju evropske unije se pripravljajo priporočila o odpiranju meja. Med državami članicami namreč meja za uvrstitev držav na zeleni seznam variira in je v povprečju postavljena na število 16 okužb na 100.000 prebivalcev.Vlada je še sprejela ukrep, da se omeji zbiranje na javnih krajih do 50 ljudi. Izjeme so le prireditve za do 500 ljudi, za katere izda dovoljenje NIJZ.Hojs pravi, da to ne spremeni nič. Možne so le sprememve za hrvaške državljane, ki želijo vstopiti v Slovenijo. Ponovna ocena bo podana konec tedna ali pa najkasneje v ponedeljek ali torek.namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni, je povedala, da jih na NIJZ najbolj zanima stanje v Sloveniji in na Hrvaškem. V obeh državah se je namreč v zadnjih dveh tednih začelo povečevati število okuženih. »Nihanje je ves čas prisotno. Imamo vzpone in padce, a to še ne pomeni drugega vala,« je povedala in dodala, da so takšni valovi bili pričakovani.Povedala je, da smo včeraj imeli 15 primerov, šest zdravstvenih delavcev, šest okuženih v Ljubljani in dva tujca.»Na Hrvaškem število upada. Ta trend bo v sami 14 dnevni stopnji še rahlo naraščal, vendar bodo z ukrepi, ki jih Hrvaška predvideva, uspeli ta trend zniževanja zadrževati,« je povedala in dodala, da imajo na delu veliko epidemiologov in da delajo vse, da bi še naprej prehajanje meja potekalo na tak način kot doslej.mejo.