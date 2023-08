NIJZ izdal posebna priporočila: uporabite zaščitno masko FFP2

Po Sloveniji se nadaljuje odpravljanje posledic, ki so nastale ob poplavah. Razmere po državi so različne, Nacionalni inštitut za javno zdravje je za območje celotne občine Črna na Koroškem izdal posebna priporočila.

Ker se precej praši, priporočajo, da se zaradi dvigovanja prahu redno moči ulice. Prav tako svetujejo prebivalcem, naj bodo njihova okna podnevi zaprta in naj zračijo prostore zgolj ponoči. Zaradi vdihovanja prahu prebivalcem svetujejo uporabo FFP2 mask.

Med pospravljanjem in sanacijo pa lahko pride tudi do nesreče. Če pride do vboda ali poškodbe z ostrim predmetom, je nujno pravočasno ukrepanje, da se prepreči okužbo s tetanusom in okužbe s krvjo prenoslj​ivimi virusi, kot so hepatitis B in C ter HIV.

NIJZ ob takšni poškodbi priporoča deset minut dolgo izpiranje rane s čisto tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Sledi razkuževanje z alkoholnim razkužilom – priporočajo vsaj eno minuto, da se posuši. Pri globoki rani je treba rano ustrezno oskrbeti. Priporočaj obisk zdravnika, ki bo ocenil tveganje in predpisal nadaljnje ukrepe, vključno s cepljenjem proti tetanusu ali dodatno zaščito.

Dodajajo še, naj se ostrih predmetov ne dotikamo z golimi rokami, priporočajo uporabo rokavic. Po opravljenem delu je pomembno umivanje s čisto vodo in milom.