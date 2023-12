NIJZ in Milan Krek med epidemijo kršila zakon: takšno kazen je prisodilo sodišče

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) mora zaradi kršenja zakona o javnem naročanju pri naročilu izvajanja klicnega centra v času epidemije plačati 40.000 evrov, poroča današnje Delo. Okrajno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da mora kazen tisoč evrov plačati tudi tedanji direktor Milan Krek. Sodba ni pravnomočna.

Ko je NIJZ avgusta 2021 zaradi pomanjkanja lastnih zmogljivosti, iskal zunanji klicni center za iskanje stikov okuženih s koronovirusom, je storil prekršek, je odločilo sodišče. NIJZ je sklenil pogodbi za izvajanje storitve klicnih centrov za iskanje stikov in za izvajanje IT-podpore klicnim centrom za 2,3 milijona evrov z davkom,pri tem ni izvedel ustreznih postopkov javnega naročanja. Naročilo je bilo neupravičeno oddano po postopku pogajanj brez predhodne objave, a za to niso bili izpolnjeni pogoji. Sodišče je sklenilo, da za takšno oddajo javnega naročila ni obstajala skrajna nujnost, ki bi nastala kot posledica nepredvidenih dogodkov, zato sta NIJZ in Krek storila prekršek. Poleg kazni morata plačati še 4000 oziroma sto evrov sodne takse.

NIJZ je sklenil posel s podjetjem City Connect iz Brežic, ki je bilo registrirano sedem mesecev pred tem. Postopek izbire izvajalca je bil tudi pod drobnogledom KPK in Državne revizijske komisije, ki je vložila zoper NIJZ in Kreka obdolžilni predlog.

NIJZ in Krek stana sodišču vztrajala, da je šlo za nujnost uporabe tovrstnega postopka zaradi širjenja epidemije. Po izreku sodbe so napovedali, da se bodo pritožili.