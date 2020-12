NIJZ bo pošiljal SMS-sporočila: to morate storiti, če ga prejmete

Kako poteka obveščanje o rezultatih testiranja?

Čakali bodo tri ure, nato pa ...

NIJZ pojasnjuje, zakaj morate odgovarjati na SMS

Kartica zdravstvenega zavarovanja. FOTO: NIJZ

Prikaz rezultatov testiranja na novi koronavirus na portalu zVEM. FOTO: NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo s ponedeljkom, 14. decembra, začel enotno obveščanje o rezultatu testiranja na novi koronavirus, in sicer prek SMS-sporočil.Glavni namen sistema je pospešiti postopek obveščanja pacientov o rezultatih, razbremeniti zdravstvene delavce in zagotoviti enak postopek obveščanja za vse testirane osebe v Sloveniji. Po opravljenem testiranju bo pacient s številke 051 285 886 prejel SMS-sporočilo, na katero mora pravilno odgovoriti, da dobi rezultat testiranja.Za obveščanje o rezultatih testiranja poskrbi avtomatiziran sistem obveščanja v upravljanju NIJZ. Pacient je o prejemu rezultata obveščen prek SMS-sporočila. Ko pacient odgovori, sistem preveri ujemanje podatkov, nato pa mu posreduje rezultat.1. S številke 051 285 886 pacient prejme SMS-sporočilo, da je rezultat testiranja na voljo.2. Na sporočilo odgovori z zadnjima dvema znakoma številke zdravstvenega zavarovanja iz zdravstvene kartice (preverjanje ujemanja telefonske številke in ZZZS številke). Za osebe brez ZZZS kartice sistem za preverjanje ujemanje zahteva štirimestno letnico rojstva.3. Če pacient odgovori pravilno, v naslednjem sporočilu prejme rezultat testiranja. V primeru pozitivnega rezultata prejme dodatni sporočili z navodili za ravnanje in sporočilo s TAN-kodo za aplikacijo #OstaniZdrav.4. Če pri testiranju pacient ne poda mobilne številke, na SMS ne odgovori pravilno ali zavrne obveščanje po SMS, pacienta o rezultatih obvestijo s točke testiranja.​Sistem čaka na odgovor na prvo sporočilo tri ure, po tem pa posreduje podatke o tem, da je treba pacienta obvestiti, vstopni točki. Tri do 24 ur po prejemu rezultata tako pacienta poskuša obvestiti centralni sistem prek SMS in vstopna točka (najpogosteje) s klicem pacienta.Sistem dopušča do pet napačnih odgovorov, nato pa onemogoči obveščanje o rezultatu po SMS. Informacijo o tem, da obveščanje ni uspelo, NIJZ posreduje vstopni točki testiranja, ki poskrbi za obveščanje pacienta na drug način.Izjemno pomembno je, da pri testiranju pacient navede (pravilno) telefonsko številko, saj jo v primeru pozitivnega rezultata potrebuje epidemiološka služba NIJZ za kasnejši kontakt s pacientom. Če kljub temu številka ne prispe v Centralni register podatkov o pacientih CRPP (ali gre za stacionarno številko), obveščanje takoj prevzame vstopna točka.Na NIJZ pojasnjujejo, da so se za sistem, ko mora pacient odgovarjati na SMS, odločili, ker lahko pride do napake pri vnosih: »Glede na to želimo v največji možni meri tako napako pravočasno zaznati in zagotoviti, da ne vpliva na to, da bi rezultat prejela napačna oseba. Zato SMS vsebuje začetnice imena in priimka osebe in zahteva pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje o znakih iz kartice ZZZS. V sistem je dodatna zahteva po odgovoru, ki zmanjšuje možnost napake, vgrajena po priporočilu informacijskega pooblaščenca.«Številko zavarovane osebe je levo na ZZZS kartici. Gre za devetmestno številko. Kot odgovor vnesite zadnja dva znaka te številke.Sistem lahko uporabljajo vsi izvajalci testiranja na virus sars-cov-2, jim je pa dana tudi možnost, da še naprej obveščajo paciente na svoj že ustaljeni način. Informacija o tem, ali točka testiranja uporablja obveščanje centralnega sistema, je na voljo na vstopni točki.Vsi pacienti z mobilno številko v CRPP prejmejo začetni SMS. Sistem obveščanja je na voljo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo teste na novi koronavirus – tako hitre teste kot tudi teste po metodi PCR.Če pacient nima mobilne številke, ga bodo o rezultatu testiranja obvestili neposredno z vstopne točke. Enako velja v primeru, ko izvajalec testiranja še ni vključen v sistem enotnega obveščanja, če izvajalec želi še naprej obveščati paciente na svoj način ali je pacient pri testiranju izrecno navedel, da ne želi obveščanja prek SMS.Rezultat testiranja lahko preverite tudi pri svojem izbranem osebnem zdravniku ali na portalu zVEM ( zvem.ezdrav.si ) pod zavihkom eDokumenti (dokument z naslovom Povzetki testiranj).