Nihče od zaposlenih ni prejel regresa, 50 jih v ponedeljek odhaja na čakanje

MLM, ki ga od 7. junija vodi Samo Iršič, bi posojila moral odplačati do začetka junija, a so SDH, Gorenjska banka in SID banka odobrili zamik odplačila na 30. september, s čimer se je družba zaenkrat izognila insolventnosti. MLM ima do teh upnikov po navedbah portala 700.000 evrov zapadlih obveznosti.