Nihalka na Veliko planino zaustavljena, 250 obiskovalcev so v dolino prepeljali z avtobusi

Na Veliki planini so morali zaradi poškodovane vlečne vrvi danes zaustaviti nihalko. Do poškodb naj bi prišlo v udaru strele v nevihtah minuli teden. Okoli 250 obiskovalcev so tako v dolino prepeljali z avtobusi, poročata portala Kamnik.info in N1. Nihalka zdaj več tednov ne bo obratovala.

Današnja nepredvidena zaustavitev nihalke je posledica današnjega, sicer načrtovanega in napovedanega preventivnega pregleda vrvi, ki ga je, v skrbi za varnost potnikov in zaposlenih, zaradi nedavnega nevihtnega vremena s strelami, naročila družba Velika planina, je prvi poročal lokalni portal Kamnik.info.

Rezultati preventivnega pregleda vlečne vrvi, ki bi jo sicer po načrtih zamenjali v prihodnjem letu, pa so pokazali, da je vlečna vrv nihalke načeta oz. poškodovana v tolikšni meri, da ne omogoča oz. ne zagotavlja več povsem varnega prevoza potnikov.

Kot je portalu Kamnik.info povedal direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe, so o izsledkih preventivnega pregleda vrvi takoj obvestili tudi pristojni inšpektorat, na podlagi česar je inšpektor družbi izrekel ustno prepoved obratovanja.

Izsledki pregleda so jih sicer po Štefetovih besedah nekoliko neprijetno presenetili, a so obenem zadovoljni, da so pregled naročili predčasno in preprečili morebitno nevarnost za potnike.

Z remontom se bodo potrudili

Za N1 so medtem v družbi poudarili, da vrv ni bila poškodovana tako hudo, da bi se lahko pretrgala, zato je bila nihalka še vedno varna za uporabo. Če pa bi do najhujšega vseeno prišlo, so ob glavni vrvi nameščene tudi varnostne vrvi, ki naj bi preprečile, da bi kabina nihalke zgrmela v dolino.

Ker se na Veliki planini trenutno nahaja okoli 250 obiskovalcev, so v upravljavcu nihalke organizirali njihov prevoz v dolino z avtobusi, pri čemer so na pomoč poklicali tudi gorske reševalce. Vse skupaj je po zagotovilih pristojnih potekalo brez posebnosti, nihče od obiskovalcev Velike planine pa ni bil v nevarnosti.

Za zdaj je sicer po navedbah portala Kamnik.info še zelo težko oceniti, kako dolgo nihalka ne bo obratovala, je pa zagotovo, da bo letošnjo jesen moč to priljubljeno gorsko destinacijo nad dolino Kamniške Bistrice možno obiskati zgolj peš.

Po besedah vodje obratovanja žičniških naprav na Veliki planini Andreja Potočnika in direktorja Štefeta je začetek vnovičnega obratovanja nihalke v največji meri pogojen s hitrostjo dobave nove vlečne vrvi za nihalko. Z remontom se bodo potrudili, da bi nihalka začela spet obratovati okoli 15. novembra.