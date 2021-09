Nič več zastonj parkiranja na teh treh območjih

Parkiranje na območju nekdanjega bencinskega servisa na Škofijah, pri Zadružnem domu v Šmarjah in na Srebrničevi ulici v Semedeli (mandrač) bo po novem plačljivo. Nov parkirni režim bo začel veljati v sredo. Koprska občina je spremembo uvedla na pobudo krajevnih skupnosti in tamkajšnjih krajanov, ki si želijo bolj urejenih parkirnih razmer.



Na območju nekdanjega bencinskega servisa na Škofijah bo parkiranje plačljivo ob delavnikih med 6. in 15. uro. Prva ura parkiranja bo brezplačna, vsaka naslednja pa bo znašala 0,5 evra. Na tem parkirišču lahko parkirajo tudi vsi imetniki splošnih abonmajev, so sporočili iz Mestne občine Koper.

Po en evro

Pri Zadružnem domu v Šmarjah bo parkiranje plačljivo od ponedeljka do petka od 6. do 19. ure in ob sobotah med 7. in 13. uro. Prva ura bo brezplačna, za vsako naslednjo bo treba plačati en evro.



Podobno bo tudi v semedelskem mandraču, kjer bo prva ura parkiranja brezplačna, za vsako naslednjo uro pa bo treba odšteti po en evro, a le med delavniki od 6. do 15. ure.



Delavci komunalnega podjetja Marjetica Koper bodo še ta konec tedna na vseh treh območjih zarisali parkirne prostore. Na Škofijah bodo tako dobili dodatnih 35 mest, v Šmarjah in Semedeli pa po 25, so še navedli na občini.

