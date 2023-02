Nič več regulacije cen bencina in dizla v Sloveniji? To pravijo v Petrolu

V Petrolu opozarjajo na nesmiselnost nadaljnje regulacije cen z omejenimi maržami za razvoj trga naftnih derivatov v Sloveniji. Tako pozivajo k premisleku o njeni odpravi. Če pa bo ostala, predlagajo vsaj redno prilagajanje zgornje meje marž rasti stroškov. V nasprotnem primeru bodo trpele investicije v zeleni prehod, pravijo.

Predsednica uprave največjega slovenskega trgovca z naftnimi derivati Nada Drobne Popovič je v pogovoru z novinarji spomnila, da je družba lani zaradi regulacije cen, najprej z omejitvijo cene in pozneje z regulacijo prek formule, ter v luči skokovite rasti borznih cen naftnih derivatov in drugih vhodnih stroškov utrpela okoli 180 milijonov evrov poslovne škode. Nekaj časa so pogonska goriva prodajali celo pod stroškovno ceno.

Cene ostajajo zunaj avtocest in hitrih cest regulirane tudi letos, za zdaj pa ne kaže, da bi vlada razmišljala o vnovični sprostitvi cen po vsej državi. V Petrolu so za proučitev smiselnosti regulacije v Sloveniji pri ljubljanski ekonomski fakulteti naročili strokovno študijo o smotrnosti regulacije cen na slovenskem trgu.

Študija pravi, da ima regulacija smisel za krajše obdobje

Na podlagi izsledkov študije, ki sta jo pripravila profesorja Marko Hočevar in Janez Dolšak, na Petrolu ugotavljajo, da regulacija ni več smiselna. Če ima neki smisel za krajše obdobje, da ublaži največje cenovne šoke, po oceni avtorjev študije v daljšem obdobju ne deluje učinkovito za znižanje inflacije.

Ne odpravi namreč temeljnih vzrokov zanjo, ki so v tem primeru predvsem visoke cene naftnih derivatov na trgu, obenem pa omeji siceršnji učinek prosto gibljivih cen, da te učinkovito preusmerijo povpraševanje k cenejšim alternativam.