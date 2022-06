Jeseniška občina je po lanskem uvodnem letu pred kratkim znova vzpostavila plačljivi režim parkiranja ob pokopališču Blejska Dobrava, ki je osrednji prostor za slovo od preminulih prebivalcev železarskega mesta. 33.000 evrov je primaknila država, občina je dodala 8700. Jeseničanom je že dlje šlo v nos parkiranje turistov, ki so odhajali na obisk soteske Vintgar čez severno vstopno točko in uporabljali parkirne površine lučaj od grobov. Parkirišče je postalo tudi zastonjkarski piknik prostor za lastnike avtodomov, ki so si privoščili nočne počitke v sosedstvu velikega pokopališča in tako ime...