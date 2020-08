Nič več čakanja na delo zaradi korone?

Vlada intenzivno preučuje, ali podaljšati ukrep subvencioniranja čakanja na delo na september ali ne, končna odločitev pa bo padla v četrtek, je v intervjuju za STA dejal minister za delo Janez Cigler Kralj.



Vlada je uspela po njegovih besedah s protikoronskimi ukrepi v ključnih mesecih epidemije covida-19 zaščititi več kot 300.000 delovnih mest. V evidenco brezposelnih se je tako prililo »le« 14.000 novih brezposelnih, »že sredi maja pa se je trend priliva ustavil in od takrat število brezposelnih počasi, a vztrajno upada«. »Razveseljivo je, da je vedno več ponudbe delovnih mest,« je dodal. Že v četrtek o podaljšanju ukrepov Na vprašanje, ali bodo torej podaljšali doslej ključni ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma na september, je odvrnil, da odločanje o tem poteka prav te dni.



Sam se nagiba k čim obsežnejši usmeritvi gospodarstva na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, take pobude pa dobiva tudi od zunaj. Za koriščenje te možnosti je Zavod RS za zaposlovanje do vključno nedelje prejel 7765 vlog za 40.743 oseb, kar je malenkost manj od njegovih pričakovanj. »Je pa res, da bi se verjetno več delodajalcev za to odločilo, če ne bi bilo ukrepa čakanja na delo doma. Tu je glavno torišče odločanja, ali še za en mesec podaljšati ukrep čakanja na delo doma,« je izpostavil.



Po aktualni zakonodaji bi lahko vlada čakanje na delo podaljšala le za vse gospodarstvo, v prihodnje pa bodo, tako minister, »gotovo razmišljali o tem, kako pomagati panogam, ki se še ne morejo zagnati«. Odločitev o podaljšanju tega ukrepa mora pasti v tem tednu. »Če želimo v septembru še imeti čakanje, moramo sklep o podaljšanju sprejeti v četrtek na seji vlade,« je opozoril Cigler Kralj.