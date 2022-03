Ne preveč spodbudna statistika: 17 odstotkov več nesreč

Med vozniki EMV jih je 61 % v letu 2021 nesrečo, v kateri so izgubili življenje, tudi povzročilo, kar je sicer najmanj v zadnjem 5-letnem obdobju. Značilno za prometne nesreče voznikov EMV je, da se pripetijo predvsem v toplih mesecih oz. v motoristični sezoni med aprilom in oktobrom, največkrat med petkom in nedeljo. V letu 2021 je več kot polovica voznikov EMV umrla ob sobotah (8 umrlih) in nedeljah (10 umrlih). V obdobju zadnjih 5 let je bilo največ povzročiteljev prometnih nesreč v starostni skupini med 35. in 44. letom. Za posledicami prometnih nesreč, ki so jih v 5-letnem obdobju povzročili vozniki EMV v starosti 45–54 let, je umrlo največ, 22 udeležencev. Kot glavna vzroka za prometno nesrečo izstopata neprilagojena hitrost in nepravilna stran/smer vožnje. Zaradi teh dveh vzrokov, ki sta med seboj pogosto tudi povezana, je v zadnjih 5 letih umrlo 83 udeležencev.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je AVP