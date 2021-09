Nič krivi delavci so tarča groženj zaradi PCT, poglejte, kaj poslušajo (VIDEO)

Tudi Zlatko mimo varnostnika

Te dni, ko je v veljavo stopil odlok o pogoju PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev, je širom Slovenije obilo slabe volje. Nezadovoljni so seveda nasprotniki cepljena, saj menijo, da država posega v njihove osnovne pravice, prav tako pa uslužbenci, ki morajo preverjeti pogoje PCT. Nanje se namreč zliva gnev in nezadovoljstvo, so tudi tarča groženj - a le, ker opravljajo svoje delo.Poročali smo že o incidentu na brežiškem bencinskem servisu , pa tudi o varnostniku v nakupovalnem središču , ki je moral na pomoč poklicati policijo. Zgodbi nista edini, vsak dan so nič krivi delavci deležni kritik, prerekanj in so mnogokrat napadeni na osebni ravni zaradi službe, ki jo opravljajo.S Policijske uprave Kranj so tudi sporočili, da obravnavajo prijavo podjetja, v katerem imajo težave s stranko, ki je želela pri njih opraviti storitev in se ni hotela izkazati s PCT pogojem. »Ob prihodu policije je moški to potem storil. Pozivamo k strpnosti in razumevanju v takih primerih. Gre za ukrep države, ki ga uslužbenci, varnostniki in drugi zaposleni morajo izvajati, na uporabnikih storitev pa je, da jih upoštevajo. Enako velja tudi za maske. Predpisano je, kdaj in kje je maska obvezna, izven odlokov pa imajo lahko svoja pravila tudi podjetja sama (hišni red). Prosimo razumite, da imate pred seboj človeka, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot vi in da je ta zaposleni tam zaradi svoje službe, svojega preživetja in ne zato, ker bi si pravila izmislil sam. Verjamemo, da smo dobra družba in da je zavedanje o odgovornosti še vedno naša vrednota. Zato si nihče od njih ne zasluži, da je tarča takšnega nezadovoljstva, nestrinjanja in ignorance,« je k strpnosti pozvala tudi policija.Varnostnika v trgovskem centru je v neugoden položaj postavil tudi slovenski reper, ki se je brez PCT odpravil v eno od večjih trgovin. Ko ga je opozoril na kriterije PCT, mu je Zlatko odvrnil, da ga ne želijo poniževati in da so njegovi strani, vseeno pa sta s prijateljem mimo njega vstopila v trgovino, kajpak tudi brez zaščitnih mask. »Spoštujem jih, vem, da opravljajo samo svoje delo, vem, da so pod pritiskom, treba se je pogovarjati in najti kulturno rešitev,« je med drugim v videu dejal Zlatko, kljub temu, da je varnostnika spravil v kočljiv položaj, zaradi katerega se bo morda moral zagovarjati pred nadrejenimi.